中关村在线消息：北京时间5月28日，据环球时报报道，近期微软和通用电气等美国企业纷纷致信美国政府，呼吁停止对于中国企业的制裁。他们认为，利用出口管制封杀中国企业的做法“将导致美国在国际合作中被孤立”并“有可能使美国利益受挫”。



微软等美企致信美国政府 封杀中国企业引火烧身

这些企业极度担心，美国的制裁计划会适得其反，因为美国公司不可避免地参与到全球技术供应链中。对美国做出惩罚性措施以及中国可能进行反击的担忧情绪，不断出现在市场上，使得芯片制造商和苹果公司人心惶惶。

一些专家表示，美国具有强大的机构，一直在全球供应链中具有保障性力量。如果供应链被任意中断，信任消失，各国将开始发展各自的体系，结果会使得产品和服务质量更差或花费更高。

值得一提的是，从五月开始，美国股市就进入了一个调整期。美股大部分行业板块都受到了冲击，其中信息技术板块首当其冲，其间大跌逾7%，总市值蒸发4330亿美元，折合人民币逾3万亿元。

编辑点评：美国对于中国企业的制裁显然与全球化这一大趋势是不相符合的。在当下的时代，国与国之间的关系早已经不是孤立的，尤其是科技领域，技术的分享促进了全人类的进步。美国政府的这种制裁长期来看，对于他们的信用体系和供应链生态构建无疑都是一个极大的打击。

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