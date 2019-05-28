索尼在印度发布MHC系列音箱：最低15990卢比

中关村在线消息：索尼近期在印度发布了MHC系列音箱，共有四款，型号分别为MHC-V82D，MHC-V72D，MHC-V42D和MHC-V02。



索尼在印度推出MHC系列音箱

索尼在印度推出MHC-V82D，MHC-V72D，MHC-V42D和MHC-V02四款派对音箱。其中的MHC-V82D和MHC-V72D拥有360度环绕声功能。索尼介绍四款音箱的扬声器都配备后高音扬声器、角度扬声器和扩音发生器，使其声音能够传达到所有角度。其中的V82D，V72D和V42D扬声器的灯光与节拍能跟Jet Bass Booster同步，带来低沉，充满空间感的低音。

这些音箱还拥有麦克风输入和卡拉ok模式，能用来演唱。另外还有其他三种模式供不同场景使用。索尼还推出带有V82D、V72D和V42D扬声器的现场声音模式，该模式能利用数字信号处理技术带来更旷阔的声场。

价格方面，索尼的MHC-V82D音箱售价为52990卢比（折合人民币约5259元），MHC-V72D音箱售价为42990卢比（折合人民币约4266元），而MHC-V42D音箱售价为29990卢比（折合人民币约2976元），而MHC-V02音箱售价为15990卢比（折合人民币约1586元）。

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