中关村在线消息：北京时间5月28日，据《证券日报》报道，格力希望能够进入汽车领域已经是一个公开的秘密。近期，他们为吉利汽车2019年规划的所有智慧工厂以及员工宿舍、商业配套所有使用空调的部分提供系统化解决方案。



董明珠造车梦延续 将为吉利一汽提供设备方案

据了解，吉利在全国新建的工厂中都采用格用中央空调，包括磁悬浮、离心机、螺杆机、多联机及末端设备。尽管这并非直接在造车领域与吉利进行合作，但格力的触手显然已经伸向这一领域。此前，格力与一汽大众、东风本田等诸多汽车厂商都进行了合作。

此前，格力曾对外表示，2019年公司将会把手机研发作为重点任务，在5G技术上实现突破。格力电器原本在2015年就已经成立半导体设计团队，现在已经可以自主设计空调机主芯片，目前在研制高端的变频驱动芯片和主机芯片。董明珠此前表示，2019年格力空调将率先用上自产的芯片。目前格力自主研发的芯片已经量产，2019年自研芯片全面实现空调机主芯片替代的目标有望实现。

格力电器还表示，将加快手机更新迭代速度，结合格力特有的智能家居生态，打造具有格力特色的物联网手机；同时在5G手机技术研究上实现突破，为格力5G手机推出奠定基础。与此同时，2019年格力将加快推进芯片技术研究和芯片产品研发进度，聚焦芯片可靠性及算法研究，完成自研芯片的全面替代。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：董明珠造车梦延续 将为吉利一汽提供设备方案http://news.zol.com.cn/717/7179585.html