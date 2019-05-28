中关村在线消息：魅族科技此前已官宣魅族16Xs将在5月30日于北京正式发布，虽然还有几天时间，但爆料网站现在意外曝光了魅族16Xs的后壳照片。



魅族16Xs背板曝光：全新橙色渐变吸睛

根据曝光图片显示，魅族16Xs将会拥有黑色以及橙色等配色可选，整个背板十分圆润，上手应该很舒服。

据悉，魅族16Xs的背板采用的是有机玻璃材质，该材质兼具可靠性和极强的柔韧性。并且该材质还有与玻璃相当的透光度，在光线的照射下，能够呈现出光影变化。而橙色的配色也十分符合魅族16Xs邀请函中的“潮流”。

根据之前曝光的信息，魅族16Xs将采用一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕，并支持屏下指纹识别。该机机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有黑色、渐变蓝以及珊瑚色三种配色。

配置方面，该机将搭载八核处理器（CPU主频为2.0GHz），提供6GB+64GB存储组。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池3900mAh，另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行Android P系统。

（文中图片来自LEAKS）

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