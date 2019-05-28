    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    苹果或明年发iPhone SE2：全套iPhone8硬件

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：马荣

    中关村在线消息：苹果发布入门级iPhone产品早已有之，比如iPhone SE。但是该机型上市多年以来并没有更新。不过巴克莱分析师表示，苹果并没有放弃入门级产品线，并有计划在2020年发布新款iPhone SE。

    苹果计划在2020年发布iPhone SE 2
    苹果或明年发iPhone SE2：全套iPhone8硬件

    巴克莱分析师布莱恩•柯蒂斯在最新投资者报告中指出，苹果有可能在2020年初发布搭载iPhone 8内置功能的iPhone SE 2，这将是一个4.8英寸显示屏的手机。柯蒂斯的言论是基于他最近与苹果一些海外供应商的谈话。

    其实关于该机的消息早已经流出，不过不叫iPhone SE 2，而是被称作iPhone XE。美国福布斯消息称，iPhone XE搭载5.42英寸屏幕，售价600美元（约合人民币4021元），比iPhone XiPhone XRiPhone XS更便宜。

    作为新款经济实惠的iPhone机型，iPhone XE将采用与iPhone X和iPhone XS相同的超窄边框设计，具有Face ID刘海屏，后置1200万像素单摄像头，内置搭载了A12 Bionic芯片。

    （文中图片来自itzhijia）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果或明年发iPhone SE2：全套iPhone8硬件http://news.zol.com.cn/717/7179476.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/717/7179476.html report 789 中关村在线消息：苹果发布入门级iPhone产品早已有之，比如iPhone SE。但是该机型上市多年以来并没有更新。不过巴克莱分析师表示，苹果并没有放弃入门级产品线，并有计划在2020年发布新款iPhone SE。苹果或明年发iPhone SE2：全套iPhone8硬件巴克莱分析师布莱恩•柯...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品