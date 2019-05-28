中关村在线消息：苹果发布入门级iPhone产品早已有之，比如iPhone SE。但是该机型上市多年以来并没有更新。不过巴克莱分析师表示，苹果并没有放弃入门级产品线，并有计划在2020年发布新款iPhone SE。



苹果或明年发iPhone SE2：全套iPhone8硬件

巴克莱分析师布莱恩•柯蒂斯在最新投资者报告中指出，苹果有可能在2020年初发布搭载iPhone 8内置功能的iPhone SE 2，这将是一个4.8英寸显示屏的手机。柯蒂斯的言论是基于他最近与苹果一些海外供应商的谈话。

其实关于该机的消息早已经流出，不过不叫iPhone SE 2，而是被称作iPhone XE。美国福布斯消息称，iPhone XE搭载5.42英寸屏幕，售价600美元（约合人民币4021元），比iPhone X、iPhone XR和iPhone XS更便宜。

作为新款经济实惠的iPhone机型，iPhone XE将采用与iPhone X和iPhone XS相同的超窄边框设计，具有Face ID刘海屏，后置1200万像素单摄像头，内置搭载了A12 Bionic芯片。

（文中图片来自itzhijia）

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