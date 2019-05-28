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    华硕手机华硕 2019版ZenFone 6（全网通）

    华硕ZenFone 6前置相机DxO排名第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，著名拍照测评机构DxOMark公布了华硕ZenFone 6的相机评分。数据显示该机拍照部分评分是101分，前置拍照评分为98分，目前该机的前置相机在所有送测机型中排名第一。

    华硕ZenFone 6上榜DxO：前置相机98分 位列第一
    华硕ZenFone 6前置相机排名第一

    华硕ZenFone 6的前置拍照部分能拿到高分主要得益于其采用了翻转式的设计，后置镜头翻转180°便变身为前置。而该机的相机使用了4800万主摄+1300万超广角的双摄组合，其中主摄为索尼IMX586，光圈为f/1.8，支持PDAF相位对焦与激光对焦，因此当作为前置镜头使用的后置相机就显得十分强大。

    华硕ZenFone 6上榜DxO：前置相机98分 位列第一
    华硕ZenFone 6得分详情

    配置方面，华硕Zenfone 6使用了一块6.4 英寸2340*1080分辨率的“真全面屏”，屏幕比例为19.5:9。核心搭载高通骁龙855旗舰级处理器，提供6+64GB、6+128GB、8+128GB三种存储规格可供选择。

    软件方面，华硕这次对ZenUI进行了一些新的优化，在原生安卓系统的基础上，加入了自己的想法和功能。可以实现例如智能音量管理（根据环境调整铃声等级）这样的实用功能。另外，华硕此前还表示Zenfone 6将适配最新的Android Q。

    （本文图片来自网络）

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