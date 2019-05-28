中关村在线消息：根据外媒最新消息，苹果今年新一代的iPhone（iPhone XS系列升级版）或将取消3D Touch功能，不过其实去年的iPhone XR就已经取消了。



新iPhone的3D Touch功能可能被砍掉

取消3D Touch功能的原因可能是苹果想要控制成本，不过也有可能苹果将采用新的替代技术。比如Haptic Touch最先被用到了iPhone XR上，苹果用长按的动作替代了重压，因为新的iPhone都有Taptic Engine震动马达，因此能模拟出和3D Touch类似的感觉。

这并不是第一次传出这样的消息，《华尔街日报》1月就发表过类似的看法。尽管与3D Touch比，Haptic Touch由于没有压力感应层而无法辨别轻压与重压动作，但对用户来说分两级的意义不大。

除了苹果想要进行成本控制外，取消3D Touch，还能使iPhone的屏幕变更薄，但对于已经习惯这个功能的用户来说可能还需要时间适应。

（文中图片来自互联网）

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