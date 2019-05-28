早报:好奇心日报停更3个月 iPhone又爆新功能

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好奇心是宝贵的，但是如何用到正道上市难能可贵的。

好奇心日报:网站和App自5月28日零时起停止更新3个月



好奇心日报停更三个月

好奇心日报的网站和App自2019年5月28日零时起停止更新3个月。读者此间可以阅读历史文章。读者评论和其他互动都将暂停。



好奇心研究所的互动功能将在我们的另一个App“好奇怪”上出现，读者可以在那里参与。

好奇心虽好可不要贪杯。下面一则消息是关于麦德龙的，他突然之间变成了香饽饽。

传至少8家准备竞购麦德龙 包括腾讯和阿里



传至少8家准备竞购麦德龙

路透社今日援引多位知情人士的消息称，至少有8家竞购者正准备对德国零售批发超市集团麦德龙（Metro）中国业务的多数股权进行第二轮竞购。



其中两位知情人士今日称，麦德龙已要求竞购方在今年6月10日之前提交不具约束力的报价，整个竞购过程很可能在9月份结束。知情人士还称，竞购方包括私募股权投资公司博裕资本和房地产开发商万科组成的财团、厚朴投资与生鲜移动电商平台美菜网组成的财团，以及高瓴资本与永辉超市组成的财团。

另有两位知情人士表示，游戏和社交媒体巨头腾讯控股正考虑加入永辉超市财团。腾讯是永辉超市的少数股权股东。还有一位知情人士称，阿里巴巴正准备与台湾地区的大润发（RT-Mart International）联手发起竞购。另有三位知情人士表示，在中国经营400家超市的美国零售商沃尔玛也在竞购者名单上。

这些知情人士还表示，其他竞购方还包括苏宁控股、超市运营商物美集团和私募股权公司春华资本。

麦德龙真香，主要是那八家公司看重的是麦德龙线下新零售的地位。同样iPhone的市场地位高低也在影响着富士康。

富士康：iPhone需求下滑对公司业绩影响不大



富士康：iPhone需求下滑对公司业绩影响不大

据美国科技网站AppleInsider报道，苹果公司代工厂商富士康已向包括AppleInsider在内的多家媒体发出声明，称包括iPhone在内的订单需求下滑并不会对公司业绩产生显著影响。



富士康在声明中称：“最近，根据市场的发展，客户的订单可能会发生一些变化。但是，将所有的订单起伏综合考虑之后，对公司的影响是有限的。”

此外，富士康在声明中并未透露更详细的信息。在发表这份声明之前不久，富士康刚刚发布了2019年第一季度财报，净利润为新台币198.3亿元（约合6.37亿美元），同比下滑17.7%，不及Factset所调查分析师平均预期的新台币230.5亿元。

从富士康的回应中可以预想，要么是2019款iPhone出现质的飞跃，要么是富士康有开发了大客户。下面看看有关台北电脑展的消息，一共两则：

华硕发布X570系列主板：全面支持PCIe 4.0



华硕发布X570系列主板

华硕跟随AMD也同步推出了全系列X570主板家族，从顶级的ROG Crosshair到Pro系列不一而全。AMD的X570芯片组是新一代平台，最大的特色就是支持了PCIe 4.0，这是消费级平台首次支持新一代总线技术，速率从目前的8GT/s提升到了16GT/s，PCIe x16带宽翻倍到32GB/s左右。



根据AMD及华硕的信息，X570芯片组提速了20组PCIe 4.0通道，支持PCIe 4.0 x4下行通道，支持8组USB 3.2 Gen2接口、4个SATA 6Gbps接口、4+4 M.2/SATA接口等等。

华硕这次宣布了全系列的X570主板，包括ROG品牌下的Crosshair、Strix等高端主板，还有TUF Gaming、Prime及Pro系列，涵盖了中低端到旗舰级在内的市场，并且在主板设计、供电用料、散热、接口等方面全面升级。

英特尔：10nm制程Ice Lake笔记本芯片图形性能提升2倍



英特尔：10nm制程Ice Lake笔记本芯片图形性能提升2倍

英特尔的Ice Lake笔记本处理器将于今年晚些时候出货，这将是第一批大批量生产的英特尔10nm芯片，也是英特尔第10代Core系列的第一批成员，并且也将是第一批采用英特尔Gen11显卡的芯片。



据英特尔称，与采用第8代英特尔酷睿i7-8565U Whiskey Lake-U处理器和Gen9显卡的计算机相比，这些芯片中的集成显卡可提供1.4倍至2.1倍的性能提升。

AnandTech报道称，这也是英特尔首次提供1万亿次浮点运算图形性能的处理器。

AnandTech还指出，采用Gen11显卡的Ice Lake-U芯片与采用AMD Radeon Vega 10显卡的AMD Ryzen 7 3700U处理器相比具有相当的竞争力，但前提是当两款芯片的运行功率均为25瓦，不过许多笔记本电脑制造商会将英特尔的默认设置为15瓦。

以上看，今年台北电脑展很有看头，而AMD则是本届展会的绝对主角。下面是华为任正非最新回应。

华为任正非：正是因为我们领先了才打我们



华为任正非：正是因为我们领先了才打我们

华为创始人任正非接受彭博TV专访，刚刚华为心声社区放出了采访全文。任正非表示：1、关于知识产权：美国都没有做出来，我们已经做出来了，我们怎么去偷美国，正是因为我们领先了才打我们；2、关于苹果：苹果是我们的老师，它在前面领着前进。我们作为一个学生，决不会反对老师；3、关于目标：我们可以变大，也可以变小。华为是非上市公司，不追求数量增大，也不追求利润高低，存活下来就不错了。



任正非一语道破美国的小心思，中美贸易战也是科技之间的竞争。在这之后，中国科技以及互联网公司也在寻求新的融资渠道，比如中国香港。

阿里巴巴拟于香港二次上市：拟融资200亿美元 现官方否认



阿里巴巴拟于香港二次上市

据彭博社报道，有熟知内情的消息人士透露，阿里巴巴集团正考虑在香港进行一次筹资额高达200亿美元的二次股票发行交易，这项交易将令阿里巴巴更贴近国内投资者。此前，阿里巴巴在2014年赴美上市，当时的筹资额创下了历史纪录。



匿名消息人士称，这家电商巨头正在就此拟议交易与金融顾问展开合作，目标是最早在2019年下半年秘密向香港证监会提交一份上市申请。其中一名消息人士透露，该交易旨在多样化阿里巴巴的融资渠道和提高流动性。但这些消息人士同时补充道，这项计划目前还处在初步阶段，未来可能会发生变化。

对此，阿里巴巴回应称，对市场传言，不予置评。

看来港股的繁荣期又要来到了。最后是一个关于新iPhone的硬件新闻，总之今年iPhone的销量应该不会太好，即便是有质的飞跃。

新iPhone或将支持双蓝牙音频连接



新iPhone或将支持双蓝牙音频连接

援引亚洲供应链的消息称，新iPhone的这个新功能将类似于三星的Dual Audio（双音频）功能，即Galaxy手机或者平板上的音乐或其他音频数据可以在与其连接的两部蓝牙设备上播放。



举个例子来讲，同样道理，那么iPhone用户就可以在自己的AirPods和朋友的Powerbeats Pro耳机上同时播放音乐，方便朋友间分享喜欢的音乐。

除了分享音乐还有其他的使用场景，比如用户在车里将iPhone同时与车载系统和蓝牙耳机连接，iPhone可以将GPS导航信息传送给车载音频系统，而音乐则传给用户的耳机。

华为前置相机的实力已然了得，但是华硕这次更胜一筹。

华硕ZenFone 6上榜DxO：前置相机98分 位列第一

DxOMark公布了华硕ZenFone 6前置相机评分。该机前置综合评分为98分，拍照部分评分是101分，视频拍摄部分评分是93分。在DxOMark排行榜上，华硕ZenFone 6成为前置相机第一名，超越了三星Galaxy S10 5G、Galaxy S10+、谷歌Pixel 3、三星Galaxy Note 9和华为P30 Pro。



华硕ZenFone 6上榜DxO：前置相机98分 位列第一

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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