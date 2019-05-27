晚报：锤子数码成被执行人 联想发5G笔记本

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Facebook全球币或于明年一季度上线



Facebook全球币或于明年一季度上线

Facebook秘密研发数字货币已有1年，在Facebook内部，该货币被称为全球币（Global Coin）。Facebook CEO马克•扎克伯格正在全球范围内与多家交易所进行谈判。Facebook希望，通过交易所用户可以安全存储数字货币，或者将Facebook数字货币转换成其他加密货币或法定货币如美元等。



Facebook计划明年一季度前在十几个国家建立数字支付系统，让其用户实现互相转账，并在线上和线下进行消费。

Z点评：小扎是要通过发币来收割用户吗？

北京锤子数码成被执行人 罗永浩仍是公司执行董事



北京锤子数码成被执行人 罗永浩仍是公司执行董事

启信宝显示，2019年5月22日，北京锤子数码科技有限公司新增被执行人信息，执行法院为北京市大兴区人民法院，执行标的201811。



数据显示，北京锤子数码科技有限公司由锤子科技（北京）股份有限公司百分百持股，2018年12月5日，罗永浩不再担任北京锤子数码科技法定代表人，由温洪喜接任，目前罗永浩还是公司的执行董事。

Z点评：锤子正在生死关头挣扎，谁能拉他一把。

中兴：AXON 10 Pro即将支持20倍变焦



中兴：AXON 10 Pro即将支持20倍变焦

中兴手机官微刚刚在微博宣布，中兴AXON 10 Pro即将支持20倍混合变焦。可以拍得非常！非常远！中国第一高楼上海中心亦能够变得触手可及。据了解，后置相机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合。



中兴天机Axon 10 Pro系列正面搭载一块6.47英寸曲面水滴屏，屏占比高达92%，是业内首款搭载On-Cell柔性屏封装技术的手机。搭载高通骁龙855旗舰处理器，还配备了了F2FS文件系统优化，可实现常用应用启动速度提升30%以上；电池容量为4000mAh，同时还拥有超线性双扬声器以及DTS:X Ultra沉浸式音频技术。

Z点评：中兴手机的翻身之作，20倍混合光学变焦将会收割一部分细分用户。



iPhone 11相机细节曝光

根据外媒消息，苹果iPhone 11新机的摄像头和闪光灯细节泄露，将搭载120度超广角摄像头，LED闪光灯进一步改进。



新iPhone还拥有一层新的磨砂玻璃涂层，而不锈钢侧框架表面也有新变化。立体声扬声器也有升级。相机方面，此前的信息都显示新iPhone将有三个摄像头：一个普通摄像头，一个长焦镜头和一个超广角镜头。超广角镜头本来应该加持OIS，但根据报道，苹果准备把它留给2020年的iPhone。根据爆料称，新iPhone超广角镜头将提供120度的视野。

Z点评：苹果iPhone现在只生鲜抄袭，iOS成为果粉唯一的牵挂。

巴西力挺华为 中巴合作潜力大



巴西力挺华为 中巴合作潜力大

援引新华社报道，巴西副总统莫朗近期力挺华为，表示看好与中国高科技企业的合作。“对于华为在巴西投资，我们不设限制。”莫朗对媒体说。



近年来，不少中国高科技企业与巴西开展有效合作：巴西多家电信运营商使用华为提供的设备，华为5月在巴西推出的两款高端智能手机获得不错口碑，华为P30 Pro智能手机在首都巴西利亚甫一上市，20分钟便被抢购一空；小米6月将在巴西开设第一家实体店；海康威视、大疆、隆平高科等高新技术企业也在巴西取得不错的合作成果。

Z点评：得道多助 失道寡助。

华为视频与腾讯视频达成合作 将实现帐号互通



华为视频与腾讯视频达成合作

华为视频与腾讯视频举行合作签约仪式，正式启动深度合作，未来双方将围绕视频内容，以运营为基础，实现帐号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作共同为华为终端用户提供内容和服务。



据悉，腾讯视频内容将以专区的形式在华为视频App中进行展现，双方App的会员权益也将实现双向打通；同时，华为视频也将通过AI和高性能的音视频技术等增强腾讯视频的视听效果。

Z点评：强强联合

易到用车回应遭黑客攻击：完全恢复还需时间，已报警



易到用车回应遭黑客攻击

据财联社报道，就易到平台遭到网络黑客攻击，易到用车27日发布声明称，已经发动公司全部技术力量，并获得了包括360公司在内的第三方网络安全防护专家的技术支持，一方面争取数据恢复，一方面架设新服务器，争取在最短时间里恢复服务。



易到在声明中还称，目前已经取得了一定成果，但要完全恢复正常，还需要时间。公司严厉谴责这种不法行为，并已向警方报警，北京网安已经开始侦破工作。

Z点评：支持易到用车合法维权。

联想展示全球首部5G笔记本原型，搭载高通骁龙8cx



联想展示全球首部5G笔记本原型

高通和联想宣布推出全球首款5G笔记本电脑，该笔记本电脑采用高通公司的骁龙8cx平台。这款笔记本电脑现在还是原型机，官方称其代号为“Project Limitless（无限计划）”，将由高通公司的骁龙8cx 5G计算平台提供支持，这是第一款专为内置5G数据连接的PC而设计的7纳米平台。



联想将对此款笔记本进行量产，并且在明年的某个时候出售。高通公司表示，该笔记本除了内置骁龙8CX CPU和GPU之外，还内置骁龙X55 5G调制解调器，可以实现“多千兆”的速度。

Z点评：5G之后要跟固网宽带说再见了。

中消协：影院要求自费购买3D眼镜是“霸王条款”，应纠正



中消协：影院要求自费购买3D眼镜是“霸王条款”

中国消费者协会官方微博今天下午就“看3D电影要自费购买3D眼镜”问题发声，认为影院这种行为是转嫁自身义务，不合法。



对此，中消协专家委员会委员邱宝昌律师分析指出，3D眼镜是观看3D影片不可或缺的基本条件，提供3D眼镜是观影服务不可分割的组成部分。消费者按照3D电影的票价购买了观影服务，影院经营者就应当依约向消费者提供满足观影要求的全部服务，包括向消费者提供3D眼镜等观影设施。影院自行将自身应当承担的服务义务拆分开来，转嫁给消费者，加重消费者负担，违背公平诚信，属于典型的“不平等格式条款”，涉嫌违反《消费者权益保护法》第二十六条规定：“经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定”“格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。”

Z点评：我只想知道这个怎么维权。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。



（文中图片来自互联网）

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