新鲜出炉的京东618广告 闪瞎双眼

中关村在线消息：今天笔者发现全社会都被京东“618”的广告刷屏了，不论在手机上、电梯间还是公交车站，新鲜出炉的京东618广告闪瞎双眼，一分钟的创意视频广告内容全部围绕着“618”展开。



京东618广告视频新鲜出炉

看了让人上瘾的广告，别眨眼：

意大利奢侈时尚品牌MOSCHINO将两个标志性设计的“小熊”从“618”的6和8中探出头来，让你一下就能知道这是MOSCHINO将亮相京东618大促。





华为P30 Pro以徕卡四摄卖点为中心，把未来城市夜色放在618的窗口中，展现产品夜拍实力出众。





再比如戴森的创意，三大核心技术——马达、续航和设计跟“618”三个数字相结合，展现科技硬实力。

还有乐高的海报中则有一个火箭，直冲出618中“8”的，乐高工程科技系列将在618 High起来。





杜蕾斯来了一场现代霓虹灯秀，配合发射的火箭和太空漂浮的宇航员，这或许在暗示超轻、探索、超激情。





韩国化妆品品牌“后”的618创意。

又到了吃冰的季节，梦龙的创意来了，狂野的美味。

多乐士涂料618创意，618还可以这样上色。

618期间，穿阿迪飞快奔跑的彭于晏。





松下电器的大表姐刘雯也来助阵。







以上这些品牌的创意都跟618做了很巧妙的结合，让用户看了过瘾，同时又有记忆点。



看完过瘾的广告之后，我们看到京东在今年618策略上的一些调整，即推出了新的618符号，由“618”三个数字及京东吉祥物JOY剪影组成，并且这次京东对品牌全开放，让合作伙伴更大程度加入到618这场盛宴中。

不仅如此，京东发动火箭少女101全团集体代言京东618，打造618超级icon，对于各合作伙伴也展开了全新的玩法，拉着品牌代言人一起把事情搞大。比如膳魔师的朱一龙，松下的刘雯，高洁丝的杨紫纷纷打上了“618”的标签，做到了对于不同消费层级用户，以及不同需求用户的高度触达，这种开放则换来的是品牌资源的叠加，以及内容在多种场景、人群的渗透。

同样对于各品牌来讲，在堆高“618”的关注度、影响力的同时，品牌自己也增加了曝光度，利益共享。

品牌与京东的关系早已超越了单纯生意关系，京东通过将海量的数据、技术能力和供应链能力开放给合作伙伴，与品牌合作伙伴一起推动了众多细分品类的诞生。早前京东发布的“JDPhone计划”通过挖掘用户数据、联合品牌商、整合产业资源，共同打造满足用户需求的新品，这实质上就是开放核心能力给合作伙伴推出的反向定制产品。90%核心品牌将在京东618上发布新品。

距618还差22天，这届618，玩法和亮点真心有点多。

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