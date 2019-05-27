中关村在线消息：魅族已官宣魅族16Xs将在5月30日北京正式发布，来自Twitter的最新爆料指出，最早一款搭载骁龙665处理器的设备，有望在5月30日发布。



爆料称魅族16Xs或首发搭载骁龙665处理器

爆料达人Sudhanshu Ambhore在Twitter上曝出，首发搭载骁龙665 SoC的机型，有望在5月30日到来。骁龙665基于11nm制程的Kryo260内核打造，而5月30日正是魅族16Xs的发布时间。

根据之前曝光的信息，魅族16Xs将采用一块分辨率为2232x1080的6.2英寸屏幕，并支持屏下指纹识别。该机机身三围为152×74.4×8.35mm，重162g，比魅族16s略宽、略厚一些，重量接近，拥有黑色、渐变蓝以及珊瑚色三种配色。

配置方面，该机将搭载八核处理器（CPU主频为2.0GHz），提供6GB+64GB存储组。后置相机为4800万+500万+800万像素三摄组合，前置1600万像素自拍镜头。电池3900mAh，另外该机还保留了3.5mm耳机接口，运行Android P系统。

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