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    VAIO推出轻薄本SE14：搭载英特尔8代i7处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：现在VAIO正式推出新款笔记本电脑产品SE14，该笔记本主打窄边框和轻薄，将在6月1日0点开始发售，消费者可有型格灰和古铜棕两种配色可选。

    VAIO推出轻薄本SE14：搭载英特尔8代i7处理器
    VAIO推出轻薄本SE14：搭载英特尔8代i7处理器

    据介绍，VAIO SE14采用窄边框设计，搭载14英寸的防眩光屏，分辨率为1920×1080，边框宽度仅为7mm，机身为铝合金材质，重量为1.35kg。

    核心配置方面，VAIO SE14搭载第8代英特尔Core处理器，最高配备16GB内存+512GB PCIe SSD，续航时间能达到10.5小时。

    接口方面，该笔记本提供HeadphoneMic 2in1、USB 3.1×2、Micro-SD（SDHC/SDXC/UHS-I）、HDMI 1.4、Type-C 3.1等等，两个Type-C接口都支持充电，另外通过Type-C和HDMI能同时输出双画面。

    安全方面，VAIO SE14支持指纹识别，电源按钮和指纹识别合二为一，能够保护用户隐私。

    价格方面，i5/8G/256G版售6488元，i5/8G/512G版售7188元，i7/8G/512G版售8588元，i7/16G/512G版售9588元。

    （文中图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：VAIO推出轻薄本SE14：搭载英特尔8代i7处理器http://news.zol.com.cn/717/7178533.html

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