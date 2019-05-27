中关村在线消息：“提速降费”政策在今年将会进一步加强。今年“两会”期间公布的今年既定目标显示：中小企业宽带平均资费将再次降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上。



进一步提速降费后 三大运营商优惠政策全在这

01 三大运营商第一时间积极响应落实国家政策

中国移动官方微博发文称，中国移动坚决贯彻落实今年政府工作报告中提出的工作要求，通过“四个确保”，进一步降低网络资费。确保中小企业宽带平均资费再降低15%；确保移动网络流量平均资费再降低20%以上；确保“携号转网”在全国范围内尽快实行；确保资费套餐设置实实在在、明明白白。

中国联通则表示，将认真贯彻落实政府工作报告中对电信企业提出的有关“提速降费”和“携号转网”等相关工作要求与部署，坚持高质量的网络建设发展之路，高起点规划和建设以5G为重点的未来新网络；持续深入推进互联网化运营，进一步规范资费套餐设置，认真落实降低资费有关目标要求。

随后中国电信也做出回应：将继续全力以赴，强化责任担当，推动高质量发展，助力网络强国、数字中国建设。中国电信强调，将坚决贯彻落实国家2019年网络提速降费的有关要求，让用户切实感受到网速更快更稳定，使降费实实在在、消费者明明白白，享受到更多用得上、用得起、用得好的智能信息服务。

02 三大运营商则接连推出了多项惠民举措

中国电信七大举措

举措一：全面下调套外流量价格。针对用户担心产生高额套外流量费的情况，2019年1月，中国电信全面下调套餐外流量资费至不超过0.03元/MB，套外流量资费降幅最高达到90%，确保用户知情、敢用、放心用。

举措二：推出更加优惠的“达量放心用流量包”。针对套餐流量使用饱和度较高或有溢出的畅享套餐用户，中国电信将于2019年6月推出“达量放心用流量包”。用户订购后，不达量不收费，达量后直接叠加5元/GB或3元/GB流量包，解除大流量用户手机上网的后顾之忧。

举措三：推出港澳台方向优惠流量包。中国电信将于2019年6月，针对出访港澳台方向的人群，推出更优惠漫游流量包，如：68元/3天等。针对经常往来粤港澳大湾区的广东用户，推出粤港澳一体化流量包，用户可以在三地共享使用流量。

举措四：推广“无忧卡”套餐。面向不喜欢受套餐约束、希望简单消费的用户，中国电信在全国范围内推出了“地板价”、阶梯计费、越用越便宜的“无忧卡”套餐。

举措五：降低中小企业通信成本。2019年5月，中国电信全面下调互联网专线标准资费15%，同步启动中小企业“提速惠企”活动，开展中小企业免费提速。

举措六：提升远程教育和医疗网络。推出广覆盖、高质量、高性价比的教育和医疗专网产品，开展数字校园天翼行，助力学校联网攻坚行动，将中小学宽带网络接入速率提升至百兆以上。

举措七：套餐消费，主动提醒。主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，重点对套餐使用达量、使用期限、消费账单等情况进行及时提醒，让用户明明白白消费。

中国移动六大惠民举措

举措一：“查网龄送流量”，最高可获30G。自2019年5月1日起，中国移动全网统一推出了查网龄送流量活动，客户发送2019到10086即可获赠不同流量，网龄越长获赠流量越多，最多可获赠30G流量。活动受到广大网民和媒体的高度关注，客户反响好、参与度高，短短一周内即实现参与客户数破亿，截至目前参与客户数已达到1.2亿。下一步中国移动将在查网龄送流量活动基础上，陆续推出查网龄送权益、送积分等系列活动，并结合网龄开展5G先锋客户招募。

举措二：达量不限速，支持多人“畅享”。自2019年4月20日起，中国移动陆续在北京、四川、辽宁等10个省（市）试点推出了畅享系列套餐。该套餐是首款达量不限速产品，套外流量越用越便宜，套餐内包含50G流量，支持多人共享，并赠送宽带和宽带电视、亲情号互打免费等权益。中国移动目前已在全国范围推广该套餐，让更多客户享受到“畅享系列”优惠资费。

举措三：最低加10元，享受“语音翻番”。2019年5月17日起，中国移动将在全国范围推出“语音翻番”活动，针对套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番。例如原来的58元飞享通套餐，包含150分钟全国语音，客户最低可加10元即可实现套餐内语音翻番至300分钟。

举措四：编辑短信“0000” ，轻松查退增值业务。中国移动已推出增值业务0000统一查询和退订服务，客户通过手机编辑短信“0000”发送到10086，可快速查询到本机的包月类增值业务订购情况及相应资费标准，同时根据查询结果，可通过回复业务序号，方便快捷地退订一项或多项已订购业务。此外，中国移动还开通了行业短信“0000”查询退订服务，如果客户不想再次接收某些行业短信，可发送“0000”至该短信号码进行查询和退订。

举措五：10086未解决？可拨打10080。2019年1月20日，中国移动设立全网升级投诉中心，启用10080号码作为服务质量监督热线，更加及时、准确地搜集和倾听客户声音，集中受理、快速核查、准确处理客户各类升级投诉。如果客户认为通过10086热线等服务渠道所提出的合理诉求未得到妥善处理或对处理结果存在争议时，可以通过拨打10080反映问题，最晚将在120小时内得到反馈。

举措六：延迟一天送1G，家宽承诺快装快修。在具备装机条件区域，客户申请家庭宽带开通、维修服务，如果未能在双方约定时间内完成，中国移动将补偿客户手机流量，每延迟1天送1GB。

中国联通推出八项惠民举措

举措一：推出特惠假日流量包。为满足客户节假日期间流量使用需求，中国联通进一步降低流量价格。自2019年1月起，中国联通推出20元14G特惠假日流量包，包内流量单价降至1.43元/G。

举措二：大幅下调港澳台地区数据漫游资费。为满足用户港澳台地区漫游使用需求，2019年6月1日起，中国联通将调整港澳台地区漫游流量费，大幅提升每日25元封顶高速流量，同时调整港澳台地区数据漫游日套餐包流量。

举措三：助推中小企业双创发展。为全面助力中小企业拓展市场、降低成本、提升效率，中国联通2019年推出双创云快线产品，提供高性价比的网络+云服务，满足双创企业光速上云、灵活用云需求，通过云网一体化服务大大提升性价比，确保互联网接入费用再降低15%。

举措四：推出10015消费者权益保护热线。为更好地提供高质量服务，保护广大联通客户合理权益，2019年5月17日，中国联通消费者权益保护热线10015正式开启，重点解决联通客户在消费过程中发生的各类权益争议问题，尤其是对客户在联通营业厅、10010热线等客服渠道中未能解决的合理诉求而提供的专属解决入口。

举措五：“0000”增值业务轻松查退。针对增值业务乱收费问题，中国联通将于2019年6月推出全网性增值业务“0000”统一查询和退订服务。客户通过手机编辑短信“0000”发送到10010，能快速查询本机的全网性包月类增值业务订购情况，根据查询结果，通过回复业务序号，就能退订已订购业务。

举措六：推出异地业务服务。为方便客户异地办理业务，中国联通已推出“异地补换卡”、“统一查询”、“亲情付”等异地服务。通过异地补换卡服务，身在异地即可进行补卡、换卡，省心省力；通过“统一查询”，可清楚掌握本人名下号码余量、余额和积分；通过“亲情付”，可主号买单，从号无忧，全家花费，一人搞定。

举措七：推出话费购服务。为满足客户多样性通信消费需求，中国联通自2019年5月1日起推出话费购服务，客户通过中国联通话费购商城，利用话费余额，可一站式购买音乐、视频、小说、教育、娱乐等信息服务类产品。

举措八：承诺家庭宽带服务慢必赔。中国联通为客户提供真正的高速宽带、快速的装机服务、全方位精良优质的上门服务；2019年6月，中国联通将推出家庭宽带服务慢必赔承诺，对客户承诺装机、移机、维修时限要求，超时将为客户提供赔付。

根据走前消息，进一步实施提速降费之后，预计将让利1800亿给用户。

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