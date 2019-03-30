35所高校获批人工智能专业：机器人大数据专业超百所

中关村在线消息：3月30日消息，教育部日前官宣《2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。结果显示：国内35所高校获得首批人工智能专业建设资格，该专业将在2019年通过“自动化类”大类专业招生。



新增的35所高校名单

据了解，今年新增的35所高校，是继去年7月26所高校联合申请设立AI本科专业后，又取得的最实际的进展。

根据去年，国家《新一代人工智能发展规划》中明确提出的建设AI学科三步走战略：1、到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业；2、到2020年编写50本具有国际一流水平的本科生和研究生教材、建设50门AI领域国家级精品在线开放课程；3、到2020年建立50家AI学院、研究院或交叉研究中心。

可见国家对于人工智能已经有相当高重视。这主要是因为人工智能学科交叉性很强，涉及到的知识体系非常广泛，跨越计算机科学、数学、神经科学、统计学、电子信息工程、自动化以及部分医学和人文社会科学。

此外，根据教育部公布的最新名单，还有101所高校获批“机器人工程”专业，96所高校获批“智能科学与技术”专业，203所高校获批“数据科学与大数据技术”专业，25所高校获批“大数据管理与应用”专业，25所学校获批“网络空间安全”专业，14所学校获批“物联网工程”专业。

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