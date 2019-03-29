宽凳科技召开大规模全自动高精地图技术发布会

北京时间3月29日，宽凳科技在中 国 测绘科技馆举办“精无止境——大规模全自动高精地图技术发布会”，正式对外展示宽凳科技在大规模组网、自动化处理、地图采集等方面的领先优势与技术实力，迎接自动驾驶时代到来。

宽凳科技创始人兼CEO刘骏，宽凳科技联合创始人兼CTO冯汉平博士，自然资源部 国 土测绘司司长武文忠， 自然资源部地图技术审查中心主任张文晖，清华大学汽车产业与技术战略研究院院长助理、副研究员刘宗巍博士，北京市交通科研所所长梁玉庆，中 国 卫星导航定位协会评审中心主任张力等领导和汽车行业专家莅临现场。

地图作为人类文明的坐标，始终是展现人类探索与文明发展足迹的载体。随着时代发展和科技的进步，地图不断被赋予新的内涵，功能不断拓展，作用不断延伸，在 国 家经济社会发展、人民群众生活中发挥着越来越重要的作用。

助推自动驾驶落地，开启智慧出行时代

如今在高精地图领域已有众多玩家入局，其中不乏互联网巨头，但在这个新兴领域的战场中，谁掌握了核心技术，谁能把握机遇和时间优势，谁就能成为行业新的主导者。

宽凳科技创始人兼CEO刘骏表示：“每一次产业的革命都是技术与环境条件同时到位才会爆发一个新的市场机会。今天高精地图在这种机会下，将通过技术、模式、需求三个方面焕发出新的产业。”





宽凳科技在2019年1月就已经获得了“导航电子地图甲级资质”。在技术方面，得益于人工智能的支持，宽凳科技能够对地图数据收集和数据分析的工作进行深度的开发。目前这套人工智能技术已经能够高度自动化地生成精度高、要素丰富的高精地图，同时实现大规模组网。其次，在模式创新方面，智能驾驶、智能网联车的普及，使高精地图的制作模式第一次有了真正颠覆性的机会。随着辅助自动驾驶和自动驾驶的快速发展，也衍生出了更多的需求，这也将促使整个产业的更新和发展。

本次发布会上，宽凳科技展示的高精地图中不仅呈现出了基础地图的道路形状、坡度、曲率、铺设、方向等信息，在车道线类型、车道宽度、路边地标、防护栏、道路边缘类型等也都有详细数据，将为行业开发者及合作伙伴研发自动驾驶提供了有力的技术支持，也推动了多种场景下自动驾驶的商用落地。

此外，5G的到来也为实现自动驾驶提供了温床，5G可以解决自动驾驶对通信网络“高带宽、低时延、高可靠”的关键要求。自动驾驶与5G的结合更是业界公认的变革之一，有5G+高精地图技术的合力推动，自动驾驶产业的商业化进程也将加快速度。

技术颠覆+成本颠覆，宽凳掌握自动驾驶落地核心优势

一直以来，“技术和成本”都是高精地图面临的最大挑战之一，因此自主研发和量产能力成为高精地图降低成本、展开规模化生产的关键所在。





清华大学汽车产业与技术战略研究院院长助理、副研究员刘宗巍博士认为，自动驾驶技术在汽车行业的飞速发展下逐渐成为业界焦点。但想要为用户带来真正意义上有效且好用的自动驾驶体验，这其中却有很多困难。宽凳今天发布的全自动高精地图技术意义重大，而且机会也是空前的大。

在高精地图领域，宽凳科技具备完整自主知识产权，是拥有从采集设备到数据制作全流程自主技术研发能力的高精地图数据提供商，这些也使宽凳科技建立了自身的成本优势。

对于高精地图提供商来说，一张高精地图完成绘制交付，并非代表工作的完结，而是地图更新闭环的开始。假如一张高精地图无法保证持续更新，那么信息滞后的安全风险会持续升高。

在自动驾驶出现之前，传统电子导航地图的使用对象是车主，而在自动驾驶环境下，高精地图的使用对象是自动驾驶系统的车辆本身。这就需要将路况的误差范围控制在厘米级，确保自动驾驶的安全性和可靠性。高精地图就像是自动驾驶汽车的大脑，指引着正确的方向。

面对不断变化的道路信息，在地图内容更新方面，宽凳科技采用不同智能信息源相互验证，来提高可信度。

AI赋能，高精地图“精无止境”

高精地图的完成需要经过外业工作人员采集数据，再由内业工作人员做进一步处理，最后通过一系列算法更新至地图中。发布会上，宽凳科技高级产品经理邹洋讲述了宽凳科技高精地图的采集过程。





面对复杂的立交桥、没有GPS信号的超长隧道等，宽凳科技的自动化技术依然可以自动生成路灯、指示牌等基础设施，道路标志，甚至是道路上的虚线。有了这样丰富的道路信息，自动驾驶车辆在有着“天下第一隧”的秦岭终南山隧道中也能安全行驶。

现场，宽凳科技产品总监孙旭展示了大量城市不同场景的高精地图，其中包括：北京、上海、广州、苏州、重庆等。同时详细介绍宽凳在高精地图的自动化处理过程中充分运用了AI技术，通过对不同城市场景，不同道路场景的深度学习和模型训练，形成大量的知识数据，通过人工智能系统全自动完成识别、特征点提取、精准测量以及车道网络拓扑的构建。道路上的各种地物，包括车道线、地面标志，交通标志等道路设施的精准位置信息和语义信息在宽凳高精地图中都得到了完整和准确的展示。





宽凳科技成功举办大规模全自动高精地图技术发布会，不仅使其占据了自动驾驶领域核心之位，实现从无到有的跨越，伴随新一代地图的演进，势必将改变人们的生活，宽凳科技将为智慧出行提供更安全便捷的体验，推动自动驾驶商业落地早日实现。

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