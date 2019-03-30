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    苹果放弃AirPower 从最强跳票王到凉凉

      [  中关村在线 原创  ]   作者：ZOL

    中关村在线消息：苹果跳票王AirPower或将在内部被取消。据消息称，因为硬件供应链以及市场方面的因素，苹果内部已正式宣布放弃AirPower无线充电底座，成为公知后在内部“凉凉”的一款产品。

    苹果手机
    传苹果内部已正式宣布放弃AirPower无线充电底座

    根据外媒消息，苹果硬件工程高级副总裁Dan Riccio在一封电子邮件中表示，“经过多方努力，我们得出结论，AirPower无法达到我们的高标准，我们取消了该项目。对于期待此次发布的客户，我们深表歉意。我们仍然相信未来是无线的，并致力于推动无线体验向前发展”。目前这则消息未得到苹果官方确认，所以对于喜欢的朋友来说仍有一线生机。

    苹果放弃AirPower 从最强跳票王到凉凉
    消息称因为“AirPower无法达到高标准”，因故取消上市计划

    AirPower这款产品对于最近才喜欢上苹果的用户可能会有些陌生，它是在2017年9月iPhone X发布会上推出的配件。通过无线充电技术，可以给玻璃背壳的iPhone8iPhoneXiPhoneXSiPhoneXSMax以及Apple Watch、AirPods收纳盒（支持无线充电款）这些产品充电，而且可以支持多款产品同时充电。

    刚刚过去的2019苹果春节新品发布会上，苹果发布了全新的AirPods，并且推出了一款支持无线充电AirPods，基本可以预测今年9月的新iPhone将开始支持反向充电。新款iPhone在户外给其他设备无线充电，AirPower无线充电底座在室内桌面上无线充电，你认为这个组合，会瘸腿吗？

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