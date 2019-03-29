BOE（京东方）发布交互电子白板解决方案

3月29日，BOE（京东方）“极致触动 屏联未来”发布会在合肥举办，国内外电子白板行业知名品牌和主要制造商，受邀参加了本次发布会。会上，BOE（京东方）正式发布了交互式电子白板创新产品及解决方案，可广泛应用于教育、会议等领域，为用户带来更好的触控交互体验。





BOE（京东方）推出65英寸、75英寸、86英寸三种不同尺寸产品，可根据客户的定制化需求，提供一整套成熟的交互式电子白板解决方案及服务。通过采用纳米银线触控技术，交互式电子白板能实现更好的触控精度，最大支持40点触控和4支多色主动笔同时书写，触控响应时间小于8毫秒，让书写体验更加细腻流畅。同时，该系列产品搭载了BOE（京东方）自主研发的4K ADS超高清液晶显示屏，采用全贴合技术，可视角度达到178°，透光率可达92%，能最大限度减少光线反射率，即便处于教室、会议室中较偏远位置的用户也不会受到环境光线影响，可在交互式电子白板上看到清晰的显示内容。





在发布会现场，BOE（京东方）还展示了交互式电子白板解决方案及商用显示创新产品在智慧教育、商务会议等领域的应用。参观者可以在教室场景中感受到数字教育带来的全新体验，BOE（京东方）通过交互式电子白板、电子班牌、教育平板、电子钢琴、电子书法桌等创新产品构建了一套智慧教育解决方案；在会议场景中，参观者可以将交互式电子白板与会议平板、BOE画屏等终端连接互动，让商务会议更加高效。





BOE（京东方）高级副总裁、显示与传感器件事业群CEO高文宝表示：“未来5年，电子白板市场将实现爆发性增长趋势，BOE（京东方）可根据客户需求提供多种不同的触控方案，加快拓展交互式电子白板等创新应用场景，提供从显示器件到整机的整体解决方案，与全球合作伙伴共创共赢。”

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