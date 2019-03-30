低价AirPods 2现身拼多多 苹果提醒难保正品

中关村在线消息：苹果在本周发布了Airpods 2代，随后就有网友在拼多多发现了低于官方价的Airpods 2销售，并就此咨询了苹果官方客服。



新款Airpods

据报道，苹果客服表示，拼多多不属于苹果官方销售体系，苹果在该平台没有直营店。当新款发布时，除了苹果官方渠道保持稳定售价外，其他销售平台或店铺以低价销售，很难保证是正品。

苹果客服还提醒称，AirPods 2代基础款外观与第一代一样，不同的是内部芯片技术，需要通过检测才能识别，因此顾客也很难从外观上判断是否为新款。

苹果推出的新款AirPods支持更长的通话时间，可通过语音激活Siri，并可搭配新推出的无线充电盒。AirPods配备全新的Apple H1耳机芯片，可与你的设备建立更快速、更稳定的无线连接，在关联设备间的切换最快达以往2倍，接打电话时的连接最快达以往1.5倍。

此外，H1芯片还支持用语音激活Siri，并可将游戏时的延迟最多降低30%。因此，无论是玩游戏、欣赏音乐还是听播客，都能尽享出色的音质。

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