中关村在线消息：3月29日，索尼本周宣布将旗下影像产品及解决方案事业部、家庭娱乐及音频事业部与索尼移动通信事业部合并。这里智能手机业务是少数几个薄弱环节之一，而为了实现盈利则裁员成了首选手段之一。



索尼手机部门被合并之后：或将裁员一半

援引自《日本经济新闻》网站报道，索尼拟不晚于2020年3月，将原智能手机部门4000名员工数额减半。

其实在索尼本周宣布将旗下影像产品及解决方案事业部、家庭娱乐及音频事业部与索尼移动通信事业部合并为“消费电子产品与解决方案(EP&S)事业部”时，其掌门人石塚茂树就表示，并不打算掩盖Xperia手机的有关亏损，重组是为了利用产品线之间的协同效应。

另外，索尼方面同时还声称，Xperia最早可能将在2021年实现盈利。由此来看，索尼智能手机部门裁员已经是早有计划。

此外，路透社在周四报道，索尼公司发言人表示，公司将在未来几天内关闭位于北京的智能手机工厂。用以配合索尼手机业务减少成本支出的计划。

（文中图片来自互联网）

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