中关村在线消息：北京时间3月30日，埃塞尔比亚航空空难事件热度仍未消退，人们对于波音公司的质疑还在继续。本周，三佛齐航空（Sriwijaya Air）宣布，他们已经取消了之前的两架737 MAX租借计划。



埃航空难余波未减！印尼取消波音737 MAX订单

三佛齐发言人Adi Willi Hanhari Haloho在接受采访时表示，埃航事故发生之后，他们就已经做出了决定。不过，这名发言人也拒绝给出原定的出租方是谁。

此前，美国航空公司在本周的时候表示，他们将继续延长波音737MAX机型的停飞时间，停飞的时间将延长到4月24日。这次停飞影响到多个航班的时间排期，主要是因为美国航空公司拥有多达24架波音737MAX。

美国航空公司在他们的公告中表示，此次停飞期延长将导致其四月每天取消约90个航班。美国航空也谈到了波音737MAX的复飞问题，他们需要等待美国联邦航空局（FAA）、美国运输部（DOT）、美国国家运输安全委员会（NTSB）等部门，以及波音公司的进一步消息。

（本文图片来自新浪）

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