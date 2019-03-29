全球首例5G远程颅脑手术 华为提供技术

5G时代让人充满想象，5G的低时延是其主要的特性之一，那么这个时延到底能有多低？据解放军301医院消息，解放军总医院第一医学中心神经外科近日通过5G技术，进行了一次跨越近3000公里的远程颅脑手术。



5G远程手术示范项目

据报道，北京解放军总医院第一医学中心神经外科与位于三亚的解放军总医院海南医院神经外科之间，成功完成了全球首例5G远程操控颅脑手术，并获得手术成功。

据了解，此次手术由中国移动及华为公司提供技术支持，在北京和海南之间建立5G通讯连接，通过3000公里信号传输，在海南远程操控北京手术室内的机器设备，将微电极以0.5mm间隔，逐步向脑内推进。

5G技术的低时延保证了北京手术室内的脑内电生理信号实时反馈到海南办公室的屏幕上，也保证了海南主刀医生的发出微刺激信号精确实时的作用于北京的病人身体。

5G网络高速率、大带宽、低时延的特性，可有效保障远程手术的稳定性、可靠性和安全性，使专家可随时随地掌控手术进程和病人情况。

这次手术也为5G远程手术的技术实用化提供了宝贵经验，为分级诊疗医改政策落地提供更加坚实的技术支撑，以后更可以运用于灾难救援、远航及航天医疗等领域。

（本文图片来自301医院公众号）

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