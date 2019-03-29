华为：我们有备胎计划 不怕突发制裁

中关村在线消息：3月29日，华为今日发布2018年年报。随后在年报沟通会上，华为轮值董事长郭平现场被追问，如若华为遇到美国突发制裁会怎样？对此郭平表示；“华为有备胎”。



华为：我们有备胎计划

郭平称，ICT行业是高度全球合作的行业，你中有我我中有你。开车的时候，车上还有备胎。任正非前几年也曾在一次讲话中说，华为有自己的备胎计划。

郭平强调，华为期待与全球的合作伙伴保持合作，有助于大家的共同成长。但如果“胎”破了我们还有备胎。遇到极端事件，华为也有信心保持需求。

对于这种担忧，华为首席法务官宋柳平也做了专业解答，称华为在所有经营国家遵守现有法律，没有看到有美国对我们施加行政制裁的理由。对相关的立法、行政保持沟通，配合他们的调查。

今年3月7日，华为在深圳总部召开新闻发布会，声明中表示华为公司将起诉美国政府。发布会上，华为轮值董事长郭平发表演讲时指出，采取法律行动是我们不得已而为之的最后选择。我们希望，法院能做出对华为以及美国人民都有益的正确决定。

据了解，欧盟对于华为态度并没有受到美国过多影响。目前欧盟委员会已经做出表示，称不会要求欧洲禁止华为，而是让欧盟内成员以国家安全为由做出决定。其中一位消息人士表示:“这是一项建议，旨在加强在数字关键基础设施安全评估方面的交流。”

另外，德国本月对所有电信设备供应商设定了更严格的标准，但没有将华为排除在外，也没有忽视美国的压力。

今天华为发布的2018年年报显示，华为2018年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%，其中消费者业务，销售收入3489亿元，同比增长45.1%，这已经成为了华为第一大业务。

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