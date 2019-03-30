中关村在线消息：北京时间3月30日，近日有传言显示，顺丰优选社区门店已经进行了内部会议，即将于近期停止项目运营，而这一消息还没有正式宣布。随后，顺丰方面对这一消息进行了回应，表示他们只是进行了门店区域调整。



传顺丰优选社区店已停运：顺丰方面已澄清

顺丰方面声明称，近日，顺丰优选对部分线下门店的经营区域进行了调整，调整的目的在于集中资源提升门店服务能力及客户体验，聚焦城市发展，在此次调整中将加大华南及北京地区投入。顺丰称，顺丰优选2018年全年销售额同比增长超过30%以上，利润率提升超过40%，单店日均订单增长50%以上。

此前，顺丰控股和德国邮政敦豪集团（下称“DPDHL集团”）的联名品牌“顺丰敦豪供应链中国”新闻发布会在上海举行。“顺丰敦豪”这一供应链品牌正式亮相，主要面向中国内地、香港及澳门地区（下称“中华区”）供应链市场。

2019年2月18日，DPDHL集团就和顺丰控股达成为期10年的战略性合作协议，新联名品牌总部设在上海，前敦豪供应链大中华区首席执行官邹胤被任命为新联名品牌的首席执行官。

顺丰控股董事长王卫在致辞中表示：“此项战略合作与顺丰一贯力争成为最受市场信赖的行业解决方案服务者的发展愿景一致”。他表示“顺丰敦豪供应链中国，将全力扩大其在本地市场的影响力，致力于把快递能力注入到供应链场景，以满足各行各业广大客户日渐提升的服务需求。这不但能帮助我们获得更多跨国企业客户的认可，也会成就新联名品牌自身的蓬勃发展，在全球视野和国际化经验的积累之上，于本土生根开花。”

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