亚马逊品牌价值远超苹果：增至1879亿美元

中关村在线消息：3月30日，根据外媒消息，近日独立品牌价值咨询机构发布数据显示：目前国际电商巨头亚马逊的品牌价值已增至1879亿美元，品牌价值高出科技公司苹果340多亿美元。



亚马逊公司

根据独立品牌价值咨询机构Brand Finance所公布的数据，亚马逊品牌价值增至1879亿美元，成为美国最有价值的品牌。

Brand Finance2018年数据显示亚马逊的品牌价值是1508亿美元，2019年的1879亿美元较2018年同比增长了24.6%。

品牌价值价仅次亚马逊的是来自美国的苹果，苹果2019年的品牌价值为1536.34亿美元，同比增长5%。搜索巨头谷歌1427.55亿美元的品牌价值排在第三，同比增长18.1%。



美国品牌价值前十分别为：亚马逊、苹果、谷歌、微软、美国电报电话公司、Facebook、威瑞森、沃尔玛、家得宝、迪士尼。这些公司今年的品牌价值分别为1879亿美元、1536.34亿美元、1427.55亿美元、1195.95亿美元、870.05亿美元、832.02亿美元、711.54亿美元、678.67亿美元、470.56亿美元和457.5亿美元。



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