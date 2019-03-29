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    华为40W快充充电宝详细情报公开

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：华为手机产品线副总裁李小龙在其微博公布了华为新40W快充充电宝的大量新情报，这款充电宝官方名称为“华为12000 40W SuperCharge多协议双向超级快充移动电源”。

    华为产品经理曝光40W快充充电宝参数：内置钴酸锂聚合物电芯
    华为新40W快充充电宝

    裁李小龙微博写道：“新40W快充充电宝容量比上代产品增加20%，体积比上代减少9%，重量比上代减少10%，充电功率比上代增加78%，内置三块Mate20手机 4000mAh电芯串联，充电循环寿命比普通充电宝用电芯增加66%。兼容华为，PD，QC，苹果多种快充协议。”

    此外他还表示，这款产品的目标是要做一款大功率但又轻巧，方便携带的产品。普通充电宝用的三元锂聚合物电芯如果要支持40W功率，必须把电池容量做到20000mAh才行，相同的充放电倍率（C），容量越大充放电功率就越大。体积重量必然做不轻巧，和这款产品的初衷就不一致了。

    最终华为选择了旗舰机上发货量最大的这款4000mAh钴酸锂聚合物电芯，这款电芯用在了Mate10、Mate10 Pro、Mate20、Mate P20Pro几代产品上，已经成熟量产了数千万只，质量非常好和稳定。优点是能量密度高，放电倍率（C）数高，循环寿命长，代价就是成本远高于普通充电宝用的三元锂聚合物电芯。这可能是市面上能量密度最高，质量最好，兼容性最强的充电宝产品。

    最后，李小龙还放出了这款这款移动电源的详细参数：

    额定容量6800mAh（5V 2A），额定能量44.9Wh。输入、输出参数：OUT1支持5V/9V/12V 2A，4.5V 5A，5V 4.5A，10V 4A，40W（MAX）；OUT2/IN支持5V/9V/12V 3A，15V 2.67A，20V 2A，5V 4.5A，10V 4A，40W（MAX）。

    （本文图片来自@李小龙Bruce_Lee微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为40W快充充电宝详细情报公开http://news.zol.com.cn/713/7130161.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/713/7130161.html report 1272 中关村在线消息：华为手机产品线副总裁李小龙在其微博公布了华为新40W快充充电宝的大量新情报，这款充电宝官方名称为“华为12000 40W SuperCharge多协议双向超级快充移动电源”。华为新40W快充充电宝裁李小龙微博写道：“新40W快充充电宝容量比上代产品增加20%，体积比上...
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