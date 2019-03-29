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    Epic商城负责人谈独占争议：不想让人们远离游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间3月29日，近日Epic Games Store负责人David Stelzer 和 Sergey Galyonkin在接受采访时表示，尽管Epic争取到了许多独占游戏，但是他们并没有想要更多的人远离游戏。

    Epic商城负责人谈独占争议：不想让人们远离游戏
    Epic商城负责人谈独占争议：不想让人们远离游戏

    David Stelzer 表示，Epic希望能够吸引更多的玩家来使用他们的平台，玩家们总是希望能够获得更多有趣的内容。这也意味着，厂商如果仅仅建立一个平台并依靠一款游戏是不够的。《堡垒之夜》仍然在创造着营收上的奇迹，但如果除去《堡垒之夜》外没有其他的游戏能留住玩家，那么 Epic商城则很难顺利发展下去。

    他还谈到，独占游戏不是 Epic Games 排他性的表现，Epic商城刚刚起步，独占游戏的策略只是希望让 Epic Games 能够在一开始就能在游戏分销平台这一领域站稳脚跟。未来，Epic商城将会逐渐停止这种争抢独占的行为。

    （本文图片来自GamesIndustry）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/713/7130126.html report 728 中关村在线消息：北京时间3月29日，近日Epic Games Store负责人David Stelzer 和 Sergey Galyonkin在接受采访时表示，尽管Epic争取到了许多独占游戏，但是他们并没有想要更多的人远离游戏。Epic商城负责人谈独占争议：不想让人们远离游戏David Stelzer 表示，Epic希望能...
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