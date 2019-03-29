发改委：国内成品油价格下月起下调

中关村在线消息：国家发改委在今天发布通知，应增值税税率调整，国内成品油价格将于4月1日起相应下调，成品油增值税率由16%降低至13%。

据悉，调整过后，国内汽油最高零售价格每吨降低225元，柴油最高零售价格每吨降低200元。92号汽油每升下调0.18元 、95号每升下调0.19元 、0号柴油每升下调0.17元。



国内成品油价格下月起下调

以下为原文：

3月20日，财政部、税务总局、海关总署联合印发《关于深化增值税改革有关政策的公告》，决定自4月1日起降低部分行业增值税率。根据公告，成品油增值税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。

中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12358价格监管平台举报价格违法行为。

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