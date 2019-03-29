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    魅族16s曝光 黄章回应：与实机相差甚远

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月29日，日前有网友在网上曝光了疑似是魅族16s真机图片，对此魅族CEO黄章在魅族社区进行了调侃，网上曝光图跟实机相差甚远。

    魅族16s曝光 黄章回应：与实机相差甚远
    疑似曝光魅族16s真机图

    黄章回应表示，“魅族16s真机非常漂亮，尤其是白色，我所看到的网上曝光图跟实机相差甚远”。

    魅族16s曝光 黄章回应：与实机相差甚远
    黄章回应

    除了这些，黄庄还针对魅友发帖：“支持魅族一直走性价比路线”的观点作了回应。“比便宜的贵一点才有空间发挥我们的工匠精神，把产品细节和体验做得更好，谢谢。”，黄章说。

    按照黄章言外之意推测，魅族16s的起售价将会超过3000元。

    综合早前透露的信息，魅族16s在外观设计上将会延续16th的无刘海设计方案（无刘海、无水滴、无挖孔）。

    硬件上将会采用6.2英寸显示屏，搭载高通骁龙855处理器；配备索尼4800万双摄，其型号为IMX586，支持OIS光学防抖；支持屏幕指纹识别，电池容量比上一代有所提升。

    此外，黄章还曾透露，魅族16s争取在3月底开始量产，4月份上市。也就说，魅族16s发布会的邀请函很有可能在路上了。

    （文中图片来自新浪微博以及kkj）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族16s曝光 黄章回应：与实机相差甚远http://news.zol.com.cn/713/7130115.html

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