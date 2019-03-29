中关村在线消息：北京时间3月29日，据台湾媒体《电子时报》报道，华为本周发布的P30系列手机的屏幕供应商信息已经流出，京东方、三星和LG都为华为供应了屏幕。这对于任何一家手机厂商来说都是非常难得的。



华为P30系列屏幕供应商流出：三家大厂齐供应

不过，《电子时报》并没有提到这些厂商分别给哪款机型进行屏幕供应。唯一可以确定的是，京东方方面此前曾确认，他们向华为供应了P30 Pro的柔性屏。



此前，华为P30系列盲价版上架天猫商城之后，立即破了此前华为P20系列的预售记录，并且在上线首日就补货了10次之多。就在最近，一些渠道商爆料，华为P30的起售价将为3988元。

这名渠道商表示，P30国行定价或为3988元（8+64GB）、4488元（8+128GB）及4988元（8+256GB），相比P20各版本上涨200-300元。P30 Pro方面，国行定价或为：5588元（8+128GB）、6288元（8+256GB）以及6988元（8+512GB）。由于没有64GB版本，128GB版本相比P20 Pro近上涨100元，256GB未上涨，并新增512GB版本。

（本文图片来自瘾科技）

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