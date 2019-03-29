中关村在线消息：北京时间3月29日，近日《王者荣耀》官网发布通知，游戏即将迎来大型版本更新。这次更新最为重要的一点是，iOS 9系统及其以下的iOS设备将无法运行《王者荣耀》。



王者荣耀将迎来大版本更新：iOS 9以下不支持

《王者荣耀》官方表示，如果用户使用的苹果设备系统为iOS8或更低的版本，更新后将无法继续在此设备上运行《王者荣耀》。为了能够继续享受《王者荣耀》带来的乐趣，请尽快将设备系统升级至iOS9.0及最新版本。

此前，根据调研机构Sensor Tower给出的商店情报数据显示，腾讯《王者荣耀》2015年10月发行至今，在全球App Store和Google Play预估营收达到45亿美元。据了解，《王者荣耀》2月份全球流水约1.66亿美元，并且这一数据尚未包括中国地区第三方安卓平台带来的收入。

根据预估数据显示，《王者荣耀》海外玩家花费超过2亿美元。其中，中国台湾作为该作最大的海外市场，贡献7200万美元，占海外总收入36%。其次为泰国市场，贡献6000万美元，占比30%。

但《王者荣耀》欧美版《Arena of Valor》的热度明显不及亚洲版本。美国地区作为欧美版最大的市场，截至目前贡献700万美元的营收，仅占海外总收入3.5%，相当于中国iOS市场0.2%的营收。

平均来说，《王者荣耀》2015上市至今，平均每天吸金370万美元。按照2.95亿预估下载量计算，平均每下载付费为15美元。

（本文图片来自新浪）





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