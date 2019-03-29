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    华为再次明确：目前没有上市计划

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    华为在今天发布了2018全年财报，在有关上市的问题上，华为明确表示目前没有上市计划，并称华为上市也不能解决美国政府的问题。

    华为首席法务官宋柳平表示，华为的股权结构很清楚，100%由员工持股，没有任何第三方股权，华为目前也没有要上市的计划。

    华为轮值董事长郭平进也回应了公众的一些想法，称华为上市并不能解决美国政府的问题，华为全员持股的模式很值得研究，与美国的大股东控制公司的资本主义模式完全不同。

    在发布财报后，华为还发了一张长图“一张图看懂华为2018财报”，其中提到华为100%由员工持股，参与人数为96768人，没有任何政府、机构持有华为股权。

    华为：目前没有上市计划，上市并不能解决美国问题
    华为100%由员工持股

    华为在今天发布了2018全年财报，财报显示，华为2018财年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5％；净利润为593亿元，同比增长25.1％。

    具体各业务情况，华为消费者业务收入3489亿元，同比增长45.1％；运营商业务收入2940亿元，同比下滑1.3%；企业业务收入744亿元，同比增长23.8％。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129989.html report 801 华为在今天发布了2018全年财报，在有关上市的问题上，华为明确表示目前没有上市计划，并称华为上市也不能解决美国政府的问题。华为首席法务官宋柳平表示，华为的股权结构很清楚，100%由员工持股，没有任何第三方股权，华为目前也没有要上市的计划。华为轮值董事长郭平进...
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