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    趣头条获阿里1.7亿美元投资：市值超33亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月29日，趣头条在昨日晚间宣布，已经与阿里巴巴集团旗下的阿里投资达成可转换贷款协议，即阿里巴巴将向趣头条预支约1.71亿美元的可转换贷款。

    趣头条获阿里1.7亿美元投资：市值超33亿美元
    趣头条获阿里1.7亿美元投资

    依据签署的协议，阿里巴巴预支约1.71亿美元的可转换贷款，未来可以转换为趣头条的A级普通股，转换价格为每股60美元（相当于每股ADS15美元）。如果贷款完成全部转换，那么趣头条将向阿里巴巴发行新股，预计占据其股份资本的4%。可转换贷款将按年利率3%累积，如果进行转换或到期付款，那么利息将被免除。这笔贷款将在三年后到期，或是按照其协议条款提前还款或转换。

    据公开资料，趣头条2018年9月14日上市，上市首日，收盘市值为46亿美元，现在市值33.54亿美元，而就在趣头条公布阿里巴巴投资之前，其股票盘前一度涨超14%。

    另外，除了阿里巴巴外，腾讯也是趣头条的早期投资者和股东。公开资料显示，2018年上半年完成超过2亿美元的B轮融资，由腾讯领投，小米及其他财务投资者跟投。

    （图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129966.html report 821 中关村在线消息：3月29日，趣头条在昨日晚间宣布，已经与阿里巴巴集团旗下的阿里投资达成可转换贷款协议，即阿里巴巴将向趣头条预支约1.71亿美元的可转换贷款。趣头条获阿里1.7亿美元投资依据签署的协议，阿里巴巴预支约1.71亿美元的可转换贷款，未来可以转换为趣头条的...
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