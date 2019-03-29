中关村在线消息：北京时间3月29日，近日工信部网站出现了一款OPPO新机。如无意外，这就是万众期待的OPPO新产品线OPPO Reno系列手机的标准版。最为重要的是，这款新机确认搭载骁龙710处理器。



OPPO Reno工信部已入网：搭载骁龙710

根据工信部网站给出的信息显示，OPPO Reno标准版采用一块6.4英寸显示屏，搭载骁龙710处理器。该机配备4800万像素+500万像素双摄像头、1600万像素前置摄像头，不支持光学变焦。不过，工信部网站里并没有给出这款手机的定妆照。

根据早前消息，硬件配置上，Reno搭载OPPO最新研发的10倍混合光学变焦技术，配备4800万高清主摄、镜头不凸起、双OIS光学防抖等。

核心配置上，高配版搭载骁龙855处理器，低配版则搭载骁龙710处理器；采用了屏占比高达93.1%，左右边框宽度1.63mm的全面屏；还将配备4065mAh电池，支持VOOC 3.0快充技术，并且首发运行全新的ColorOS 6系统。

至于其他方面，沈义人则表示，这次OPPO Reno准备了200万台现货，发布开售之后，随时都能买得到。OPPO Reno将于4月10日正式发布，目前在OPPO官网上，Reno还开始了预约活动。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno工信部已入网：搭载骁龙710http://news.zol.com.cn/712/7129952.html