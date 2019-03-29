中国联通携手京东强势发力 eSIM时代东风已至

中关村在线消息：北京时间3月29日，由中国联通和京东主办的中国联通eSIM独立号码业务全国开通 暨联通京东联合首销合作启动大会在中国联通总部举行，中国联通副总经理买彦州，京东集团高级副总裁 京东零售集团 3C电子及消费品零售事业群总裁闫小兵，京东集团副总裁、京东零售集团通讯事业部总裁姚彦中及eSIM终端的头部厂商代表出席了此次大会。



京东集团高级副总裁 京东零售集团 3C电子及消费品零售事业群总裁闫小兵发言

会上，中国联通宣布将与京东达成独家战略合作关系，就联通eSIM独立号码业务全国开通及eSIM消费电子产品的推广展开合作。闫小兵表示：“中国联通与京东携手开展eSIM独立号码在国内的第一项落地业务，是一次具有里程碑意义的合作，这意味着我们站到了一个科技新时代的路口。我们希望以此次合作为起点，推动未来智能通讯业务的良性发展，为物联网时代的到来贡献自己的力量。”后续中国联通将与京东携手开展覆盖全国的eSIM产品促销活动，让更多的用户可以感受到eSIM产品无束缚、更自由的全新体验。

eSIM卡将覆盖全国，真正实现化繁为简

在社会信息化高速发展的今天，日常生活中的许多票据、证件都实现了电子化，eSIM的推出就是将日常使用的SIM卡通过电子化的方式写入设备内部，从而将SIM卡化于无形。对于用户来说，eSIM卡相比于传统的SIM卡来说拥有安全稳定性更好、远程配置、无需实体卡等诸多优势。对于终端商来说，eSIM的出现，让设备在设计之处就可以不用考虑卡槽的因素，如此一来产品在外观上更有发挥的空间。与其同时，能大幅提升终端设备的防水、防震和防腐蚀性，延长终端的使用寿命。



左：闫小兵 中：买彦州 右：姚彦中

目前，eSIM技术已被应用于可穿戴设备，如智能手表、智能伴侣等，下一步将在车联网、工业物联网以及其他个人消费电子产品中得到广泛应用。在国内，中国联通是最早推出eSIM业务的运营商，并发起成立了eSIM产业合作联盟，凝聚eSIM领域的研、产、销等多方力量，助力eSIM产业蓬勃发展。早在2017年11月，中国联通就率先与华为合作，推出了支持eSIM独立号码业务的HUAWEI Watch2 Pro，并在上海等7城市启动了业务试点。此次联合京东开展独家战略合作，中国联通更是重磅宣布将该业务的试点范围拓展至全国，这将极大程度地推动eSIM应用到更广泛领域中。

联通与京东强势联手，独家首销抢占市场

与此同时，作为中国联通的重要战略合作伙伴，京东与联通也在当天达成eSIM全国独家战略合作。中国联通副总经理买彦州表示：“基于对京东在通信和电子电器领域领先优势的认可，我们推出eSIM业务并选择京东作为战略合作伙伴首发。京东和联通存在着资源上的优势互补，双方在eSIM业务的战略合作，将有效结和京东的营销能力与联通的解决方案，共同发力在eSIM业务上抢占市场先机。”



中国联通与京东eSIM战略合作签约

早在2017年，中国联通宣布进行混合所有制改革，京东基于“无界零售”的战略布局，与联通携手打造智慧生活体验店，一改以往传统运营商门店的固有形象。此后，从联通号卡业务、联合新品首发到2018中国联通合作伙伴大会的成果展示，更将双方的合作渗透到终端、物流、大数据等多个领域，助力联通实现品牌形象、渠道运营、场景化营销等业务环节的升级优化，为联通混改的纵深发展提供有力支撑。

此次中国联通与京东达成eSIM全国独家首销合作，结合京东平台优势及特色服务，联通将在产品价格和套餐资费方面大幅度让利于用户，推出独家资费套餐及免费体验活动。同时，借力京东在线上市场的优势，聚集京东平台海量的优质用户，双方将进一步推动eSIM在国内市场的普及，确立双方在eSIM领域的领先优势。此外，京东与中国联通的合作也拓展到核心产品领域，京东的多资源整合能力将推动中国联通优化顾客结构，加强精准营销，从而带去更多的生机与活力。

eSIM设备首发亮相，京东平台全面发售

在eSIM系列产品联通京东联合首销合作展区，华为、三星、出门问问、努比亚、京东京选等首批eSIM设备提供商展出了最新的eSIM产品，为用户提供了eSIM智能终端的近距离体验，而这些产品，也已在京东同步首发。

以京选TK01为例，这款“京选”与中国联通合作研发的小巧定位设备，可以帮助用户对家中的孩子、老人、宠物和贵重物品进行实时定位、轨迹查询和电子围栏报警。京选TK01的展出，不仅彰显了“京选”基于大数据用户场景洞察的专注，更验证了京东自有品牌的产品研发能力、供应链管理能力已经得到了运营商市场的肯定和认可。

值得一提的是，目前这些市面上可以买到的eSIM设备，绝大多数都在京东线上线下同步销售，消费者不仅能在京东线上购买，还能通过遍布全国的京东之家、京东电脑数码专卖店等线下销售渠道直接提货，方便快捷。



参会领导参观展区

可以预见，从个人电子消费品到车联网乃至物联网领域，eSIM的应用无疑是对未来敞开了一扇新的大门。今天，中国联通与京东的eSIM独家战略合作仅仅是一个开始，随着信息通讯行业的深入发展，未来还将会有更多的eSIM品类及产品陆续上线，为用户提供更多新奇、实用的智能产品体验和更高效便捷的服务。随着eSIM独立号码的普及和可用设备的增加，将会推动未来物联网生态体系的尽早实现，人们的生活也将更加智能便利。

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