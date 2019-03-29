美国游说盟友禁用华为 郭平回应：不顾吃相

中关村在线消息：3月29日，华为今日发布2018年年报。华为2018年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%。在年报沟通会上，华为轮值董事长郭平对于美国游说梦游禁用华为设备问题做了回应说明。



郭平回应美国有谁盟友禁用华为：不顾吃相

华为轮值董事长郭平称，美国政府采取的行动，我们都非常清楚，已经不顾吃相了。我为这些所谓的绅士们感到很遗憾，他们的这些行动为我们造成了一定的困扰，让我们与一些客户的沟通更艰难，但我们会基于行动和实践，获取更多国家的信任。

郭平表示，结果你们也看到了，全世界的国家会基于自身的利益和判断，基于事实，做出了最利于自己的判断。对于华为来说，要让选择华为的国家和客户获取发展和优势。

目前华为对于美国的这种行为已经做出了回应。今年3月7日，华为在深圳总部召开新闻发布会，声明中表示华为公司将起诉美国政府。发布会上，华为轮值董事长郭平发表演讲时指出，采取法律行动是我们不得已而为之的最后选择。我们希望，法院能做出对华为以及美国人民都有益的正确决定。

据了解，欧盟对于华为态度并没有受到美国过多影响。目前欧盟委员会已经做出表示，称不会要求欧洲禁止华为，而是让欧盟内成员以国家安全为由做出决定。其中一位消息人士表示:“这是一项建议，旨在加强在数字关键基础设施安全评估方面的交流。”

另外，德国本月对所有电信设备供应商设定了更严格的标准，但没有将华为排除在外，也没有忽视美国的压力。

最近来自路透社报道，海湾国家巴林计划在今年6月前推出商用5G移动网络，其中部分使用中国华为技术。

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