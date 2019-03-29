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    Gearbox公布《无主之地3》 终于会数3了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：在前期放出各种暗示之后，Gearbox终于在今天正式公布了《无主之地》系列的最新作《无主之地3》，成为“会数3”的一员。

    Gearbox放出了《无主之地3》的首支预告片，但这个长达4分钟的预告片并没有展示出太多的新东西，似乎完全是在《无主之地2》的基础上改了改，没有令人激动的新设定和玩法。

    《无主之地3》距离上一部正统作品已经过去了6年，如果新作只是预告片中的水准想必会令玩家失望，好在4月3日Gearbox会放出更多关于本作的信息，希望惊喜在那时候出现。

    除了《无主之地3》之外，Gearbox还公布了《无主之地：年度版》和《无主之地UHD材质包》。

    《无主之地3》
    《无主之地3》公布

    这些年来Gearbox过得并不顺利，多年没有令人影响深刻的作品，重点打造的《为战而生》也因为与《守望先锋》“撞衫”而落得个暴死的下场，如果《无主之地3》也失败了，这家工作室的前途就堪忧了。

    不过从今天的发布会来看，Gearbox仍然不在状态，各种播出事故频出，整场发布会都写着一个大大的“尬”字。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Gearbox公布《无主之地3》 终于会数3了http://news.zol.com.cn/712/7129881.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129881.html report 819 中关村在线消息：在前期放出各种暗示之后，Gearbox终于在今天正式公布了《无主之地》系列的最新作《无主之地3》，成为“会数3”的一员。Gearbox放出了《无主之地3》的首支预告片，但这个长达4分钟的预告片并没有展示出太多的新东西，似乎完全是在《无主之地2》的基础上改...
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