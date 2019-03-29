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    华为公布2018全年财报：总营收7212亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：华为在今天发布了2018全年财报，财报显示，华为2018财年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5％；净利润为593亿元，同比增长25.1％。

    具体各业务情况，华为消费者业务收入3489亿元，同比增长45.1％；运营商业务收入2940亿元，同比下滑1.3%；企业业务收入744亿元，同比增长23.8％。

    云业务方面，华为已上线超过160个云服务和140个解决方案，与伙伴在全球23个地理区域运营40个可用区，全球发展合作伙伴超过6000家，AI服务在10大行业超过200个项目进行探索。

    华为2018年年报出炉：销售收入7212亿元，研发费用达1015亿
    华为公布2018年财报

    华为2018研发费用1015亿元，占销售收入14.1％，数据显示，华为近10年投入研发费用总计超过4800亿元。联合国下属世界知识产权组织公布的数据显示，华为2018年共提交5405份专利申请，全球企业排名第一。

    华为轮值董事长郭平表示，华为通过压强式投入引领了5G创新和规模商用，致力于做全球最好的网络连接，同时严格遵从标准，将网络安全与隐私保护置于最优先地位。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为公布2018全年财报：总营收7212亿元http://news.zol.com.cn/712/7129445.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129445.html report 787 中关村在线消息：华为在今天发布了2018全年财报，财报显示，华为2018财年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5％；净利润为593亿元，同比增长25.1％。具体各业务情况，华为消费者业务收入3489亿元，同比增长45.1％；运营商业务收入2940亿元，同比下滑1.3%；企业业务收入7...
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