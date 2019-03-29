三星Galaxy A60证件照流出：钻孔屏

中关村在线消息：3月29日，三星Galaxy A系列新品早已呼之欲出，三星将在4月10日举行 Galaxy A系列新品发布会。此前，Galaxy A系列多款产品已经曝光。目前其中的Galaxy A60新机也在国内工信部网站亮相了。



Galaxy A60工信部“证件照”

根据工信部网站证件照显示，Galaxy A60将采用6.3英寸Full HD+打孔屏设计，屏幕纵横比为19.5：9。机身背面采用左上角后置竖排三摄以及后置指纹识别，机身尺寸为155.2×73.9×7.9（mm），重量为162g。提供黑色、蓝色和橘色三种颜色可选。



Galaxy A60配置

三星Galaxy A60核心配置将采用主频为2.0GHz的八核处理器，拥有6GB+64GB和8GB+128GB的存储组合，并且支持最高512GB的MicroSD卡扩展。相机方面，前置3200万像素摄像头，后置1600万+800万（长焦）+500万（景深）像素三摄像头，运行基于Android 9 Pie的One UI。

这款手机预计将在三星4月10日举行 Galaxy A系列新品发布会上正式亮相，让我们一起期待！

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