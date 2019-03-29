LG G8 ThinQ即将美国上市：819.99美元

中关村在线消息：3月29日，沉寂许久的LG在MWC2019上展示了最新旗舰产品——LG G8 ThinQ，现在这款手机即将登陆美国市场开卖。

根据外媒GSMArena消息，LG宣布G8 ThinQ将于4月11日在美上市开卖，售价819.99美元，约合人民币5500元。



LG G8 ThinQ

消息还表示LG G8 ThinQ将在3月29日（今日）在AT＆T、Verizon、T-Mobile、Sprint、US Cellular、Xfinity Mobile、Best Buy和B＆H等运营商及电商平台开启预订。

LG G8 ThinQ配置强大，该机最大亮点之一是支持手掌静脉纹路解锁，官方称其为“Hand ID”。它搭载6.1英寸OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9。

LG G8 ThinQ核心搭载高通骁龙855处理器。相机方面，前置800万像素+TOF镜头，后置1600万广角（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm），电池容量为3500mAh，运行Android 9 Pie系统。

（文中图片来自ddnews.com.cn）

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