《消费者报告》评测三星S10+为最佳手机

中关村在线消息：3月29日，《消费者报告》今日正式宣布，通过测试之后，三星Galaxy S10+成为消费者目前能买到的最好的智能手机。



三星Galaxy S10系列

《消费者报告》为美国最权威的消费评测杂志，它是一份由美国消费者联盟（Consumers Union）主办出版影响美国消费者文化的杂志，是一本面向国内外公开发行的新闻杂志。《消费者报告》历史悠久，权威，从成立至今，这份杂志从未登过广告，并且不受任何企业的摆布，仅把对消费品的评估报告的信誉放在第一位。三星Galaxy S10+为何能得到该杂志这么高的评价呢？

根据杂志测试显示，三星Galaxy S10+的续航成绩表现最佳，它的4100mAh大电池续航达39.5个小时，其他两款S10e与S10则是33.5小时与35.5个小时。

《消费者报告》因为要测试S10+的可靠性，他们将三星Galaxy S10+在一个模拟不同角度下降的滚筒测试中摔落100次，杂志表示该测试中，S10+毫发无损，并且还S10+通过该杂志的浸水测试。

除了最佳手机的称号，S10+同时获得《消费者报告》用户满意度与品牌可靠性的高评分，其中品牌可靠性获得了“excellent”最高评级，而用户满意度获得了"Very Good" 的次高评级。

（文中图片来自三星官网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《消费者报告》评测三星S10+为最佳手机http://news.zol.com.cn/712/7129328.html