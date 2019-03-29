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    惠普将推出15.6英寸AMOLED屏幕笔记本

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王景山   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月29日，根据外媒消息，近日惠普公司透露有望在今年4月份开始销售搭载15.6英寸AMOLED屏幕的笔记本电脑。Envy与Spectre可翻转系列将会成为首批搭载AMOLED屏幕的产品。

    此前的CES2019展上惠普展出过搭载15.6英寸AMOLED屏幕的Spectre x360 15。惠普称，除了Spectre x360 15，另一款搭载AMOLED屏幕的Envy x360 15也在准备中。

    惠普将推出15.6英寸AMOLED屏幕笔记本
    Spectre x360 15

    惠普尚未公布具体规格，现在唯一知道的是该笔记本将搭载Whiskey Lake处理器。由于AMOLED的成本较高，因此这些电脑的定位应该也是高端市场。

    因为被称为AMOLED，无疑这块屏幕来自三星，三星之前公布过15.6英寸A屏的一些参数，例如3840x2160分辨率，亮度最高600nit，动态对比度为120000：1，覆盖100% P3色域，支持HDR10等，配置十分奢华。

    惠普预计将在4月19日通过官方开卖A屏版Spectre x360 15，但售价暂未透露。

    （文中图片来自zol）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：惠普将推出15.6英寸AMOLED屏幕笔记本http://news.zol.com.cn/712/7129325.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129325.html report 728 中关村在线消息：3月29日，根据外媒消息，近日惠普公司透露有望在今年4月份开始销售搭载15.6英寸AMOLED屏幕的笔记本电脑。Envy与Spectre可翻转系列将会成为首批搭载AMOLED屏幕的产品。此前的CES2019展上惠普展出过搭载15.6英寸AMOLED屏幕的Spectre x360 15。惠普称，除了...
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