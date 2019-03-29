早报：雷军博鳌语录刷爆朋友圈 苹果CEO将上法庭

早！早！早！今日份《科技早报》为君奉上。

先刷一波雷军博鳌论坛语录提提气：



小米创始人雷军



小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动

小米创始人雷军在出席“5G：物联网的成就者”分论坛并作分享时表示，小米肯定要成为中国第一批5G手机提供者。不过手机何时上市还要问中国移动。

雷军：小米会在5G时代获得长远发展

雷军表示，非常看好5G在IOT方面的应用，小米把AIoT和手机摆到同样重要的位置。通过5G+AIoT，小米会在5G时代获得长远发展。

这里自然要升华一下

雷军：库克学习了小米创办之初的模式

雷军表示，从创办的第一天开始，就是用互联网模式来做手机。2018的财报也提到，手机硬件的净利润率低于1%。虽然利润率这么低硬件+软件+互联网服务，小米也获得了很好的利润。而前几天库克也发布了他们的软件，这个模式和我们创办之初是一模一样的。

据了解，雷军参加的这个“5G：物联网的成就者”分论坛上：工信部部长苗圩、中国移动副总裁李慧镝、威盛集团董事长陈文琦、韩国产业通商资源部长官成允模、华为5G产品线总裁杨超斌等嘉宾也都参与了，下面看看他们说了啥：

华为5G产品线总裁杨超斌：6G到来是2030年之后的事情

杨超斌表示，虽然有人在谈论6G，但6G到来是2030年之后的事情的。所以，从现在到2030这十年间，是5G的时代。据悉在6G领域时代，1秒钟可以传输高达1TB的数据。

工信部长苗圩：今年或将发放5G牌照

苗圩表示，主要还是要根据5G终端的实际发展情况。关于什么时候发放5G牌照，他表示，应该是在今年的某个时点会发放。

如果5G话题太专业，不要紧我们聊一个沉重哒



平井一夫将退休



姨夫（平井一夫）将在今年六月份正式从索尼退休

索尼前任社长平井一夫今天正式宣布，今年6月股东总会之后，他将从供职了35年的索尼集团退休，不过他还会发挥余热任索尼高级顾问。同时，平井一夫也鼓励了现在索尼集团的社长吉田宪一郎和索尼的员工们。

呦嘿，过于沉重？！好吧！还是聊轻松点的

微信公开课今天发文称，微信正式开放好物推荐接口能力。用户从微信进入发现-小程序，轻触搜索框，就可进入“好物圈”。供用户分享喜欢的商品、书籍影音、景点等。用户可以在这里浏览朋友推荐的物品，并与朋友进行互动、交流心得。



余承东首发佩戴EYEWEAR之后 被网友玩成表情包

余承东还发布了华为第一款可穿戴智能眼镜——EYEWEAR。该眼镜是同韩国潮流墨镜品牌Gentle Monster合作开发.........直接上图自己体会。













滴滴APP上线“小桔租车”听说还车免加油

滴滴旗下小桔车服宣布原汽车运营中心、分时租赁事业部、新零售FT整合并升级为小桔租车业务，任命小桔车服副总经理杨峻为小桔租车业务总经理。同时，滴滴出行APP上线“小桔租车”，在原有分时租赁业务的基础上，扩展短租服务，原滴滴共享汽车也随之升级并更名为小桔租车。

稍后请看苹果要闻联播以及快讯





苹果CEO库克将在高通的庭审中作证词

苹果公司与高通的诉讼将于下个月在圣地亚哥开庭，案件涉及iPhone芯片纠纷，届时苹果CEO库克与高通CEO莫伦科夫将出庭作证词。联邦法院提交的一份联合证人名单显示，预计将有数十名高管和工程师出庭作证，高管CEO也是其中的证人。预计库克将为苹果的业务策略、财务表现以及与其他技术公司的协议作证词。

开发者：苹果这次明显是“自己打脸”

原因是，苹果开发者发现，Apple News+竟然违反了苹果自己的应用内订阅规则。苹果的官方指导方针为：“确保用户知道免费试用期结束后，将在下一个订阅期间自动续费，并且可以随时取消。”但Apple News +的上述该界面既没有隐私政策的链接，也没有指向支持页面的链接，并且没有提供有关如何取消自动续费的信息，这显然违反了苹果自家的政策。



Lyft宣布IPO定价为72美元

Lyft宣布IPO定价为72美元 今晚登陆纳斯达克

Lyft在周四因潜在股东的大量需求提高其IPO价格区间后定价为每股72美元。按每股72美元的上调后区间上限计算，Lfyt将在此次IPO交易中筹集最多25.48亿美元资金，公司估值将达200亿美元左右。

巴菲特：波音737 Max的问题“不会改变这个行业”

伯克希尔·哈撒韦公司创始人兼首席执行官沃伦·巴菲特（Warren Buffett）周四表示，波音公司最畅销的飞机在两起致命事故后停飞不会“改变这个行业”。 巴菲特说，航空业的安全记录非常好，这推动了保险费率的下降。

（文中图片来自新浪科技以及互联网）

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