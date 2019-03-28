支持联通VoLTE机型公布 iPhone不在其列

中关村在线消息：中国联通宣布将从4月1日起，在北京、天津、上海、郑州、武汉、长沙、广州、济南、杭州、南京、重庆共11个城市先行VoLTE业务试商用，6月1日起全国试商用。但前提条件是需要手机终端支持，那么哪些终端能够支持中国联通VoLTE呢？

对此，长沙联通给出了说法。根据长沙联通的消息，目前支持联通VoLTE的设备有：华为P20 Pro、OPPO PACM00(R15)、VIVO-X21A、小米MIX2S、M1803E1C（小米8）、OPPO-R15梦境版、三星SM-G9600（S9），魅族16TH，海信HLTE213T。

很遗憾，苹果iPhone并不在其中，不过iPhone在升级到iOS12.2后可以支持中国电信的VoLTE业务。

长沙联通表示，目前确定支持这些机型，其他手机支持VoLTE功能具体商用时间以联通公告为准。



iPhone不支持联通VoLTE

联通VoLTE业务收费五大规则：

1、VoLTE业务的通话资费标准与现有普通语音、可视电话资费标准相同。若通话类型（语音或视频）符合现有套餐约定的，VoLTE高清电话通话时长计入套餐，并按现有套餐约定的资费标准收费；

2、VoLTE业务按分钟计费，通话不足一分钟的部分按一分钟计算；

3、使用VoLTE业务产生的流量免收流量费，并且不计入套餐约定的封顶流量和流量限速阀值额度内；

4、VoLTE业务可在线切换语音或视频通话，同一次通话，若同时包含语音和视频通话，则分别计费，如发生多次语音和视频通话切换，则每次切换的通话，按照相应通话类别分别单独计费；

5、VoLTE业务开通不收费。

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