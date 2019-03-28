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    小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：3月28日，博鳌亚洲论坛2019年会上，小米创始人雷军在出席“5G：物联网的成就者”分论坛并作分享时表示，小米肯定要成为中国第一批5G手机提供者。不过手机何时上市还要问中国移动。

    小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动
    小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动

    雷军表示，第一部5G手机已在MWC发布，而在国内发布5G手机的话，主要看中国移动那方面。同时雷军还指出，小米把AIoT和手机摆到同样重要的位置。通过5G+AIoT，小米会在5G时代获得长远发展。

    对此，工信部部长苗圩则表示，根据终端的成熟程度来发放5G牌照，可能会在今年某个时间点上发放5G牌照。

    根据早前消息，中国工程院院士、FuTURE推进委员会主席邬贺铨透露：中国联通、中国电信将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源；中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源。另外，中国移动还有可能获得4.9GHz频段的100MHz频谱资源。

    目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

    （文中图片来自新浪科技）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动http://news.zol.com.cn/712/7129270.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/712/7129270.html report 858 中关村在线消息：3月28日，博鳌亚洲论坛2019年会上，小米创始人雷军在出席“5G：物联网的成就者”分论坛并作分享时表示，小米肯定要成为中国第一批5G手机提供者。不过手机何时上市还要问中国移动。小米何时在国内发5G手机 雷军：要问中移动雷军表示，第一部5G手机已在MW...
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