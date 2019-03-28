中国联通VoLTE下月试商用 收费规则公布

中关村在线消息：中国联通正式宣布，4月1日起，VoLTE业务将在北京、天津、上海、郑州、武汉、长沙、广州、济南、杭州、南京、重庆共11个城市先行试商用，6月1日起全国试商用。

据悉，中国联通VoLTE业务采用的是IMS技术，基于LTE网络实现，可支持高清语音、高清视频、多媒体消息等多种形式。

试商用期间，用户使用联通VoLTE业务无需申请，需手机终端支持。此外，用户也可以通过网厅、手厅、实体营业厅和短信方式开通或关闭VoLTE业务。



联通VoLTE下月商用

联通VoLTE业务收费五大规则：

1、VoLTE业务的通话资费标准与现有普通语音、可视电话资费标准相同。若通话类型（语音或视频）符合现有套餐约定的，VoLTE高清电话通话时长计入套餐，并按现有套餐约定的资费标准收费；

2、VoLTE业务按分钟计费，通话不足一分钟的部分按一分钟计算；

3、使用VoLTE业务产生的流量免收流量费，并且不计入套餐约定的封顶流量和流量限速阀值额度内；

4、VoLTE业务可在线切换语音或视频通话，同一次通话，若同时包含语音和视频通话，则分别计费，如发生多次语音和视频通话切换，则每次切换的通话，按照相应通话类别分别单独计费；

5、VoLTE业务开通不收费。

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