中关村在线消息：3月28日消息，IDC发布的《中国VR/AR市场季度跟踪报告》数据显示，2018年，国内AR以及VR头显设备出货量分别达到3.2万台以及116.8万台。



IDC：2023年中国VR头显出货将超1050万台

报告显示，国内VR独立头显市场在2018年继续高速增长，一举超过桌面头显以及无屏头显成为出货量最高的产品形态，增幅达到123.6%。由于用户群体对于VR设备的认知逐渐提高等因素，体验相对落后的VR无屏头显市场在2018年大幅萎缩，同比去年下降达到71.3%。

2018年，在国内政策环境的积极引导下， AR头显市场同样获得了深入的发展。尽管随着Mirage AR头显在国内市场的遇冷，AR无屏头显市场迅速衰落，但桌面头显以及独立头显市场都保持了稳定增长的趋势，相比去年增幅分别达到199.2%以及152.1%，同时头部厂商的市场地位得到进一步稳固

IDC预测，2019年，AR、VR整体市场增幅将达到86.9%，到2023年，中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为69.9%。

（文中图片来自新浪科技）

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