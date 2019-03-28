中关村在线消息：北京时间3月28日，今天下午吉利控股集团在其官网上宣布，他们与戴姆勒集团将成立合资公司，在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型，致力于将smart打造成为全球领先的高端电动智能汽车品牌。



吉利与戴姆勒组建合资公司：运营smart品牌

这家智能汽车合资公司将设立在北京，吉利和戴姆勒各自持股50%，将于今年年底成立。根据合资协议，全新一代纯电动smart将由梅赛德斯-奔驰的全球造型部门负责设计，吉利控股全球研发中心负责工程研发。新车型将在中国的全新工厂生产，预计2022年开始投放市场并销往全球。

吉利董事长李书福表示：“smart具有独特品牌魅力和核心价值，发展势头良好。这个合作项目充满希望与挑战，对双方都具有非凡意义。我们将充分尊重smart的品牌主张，精诚合作，推动smart品牌向电动化、智能化、高端化方向发展，为用户提供更佳出行体验。吉利控股将把研发、制造、供应链等领域的优势及对中国市场的深刻理解注入合资公司，促进双方在平等互利的基础上发挥协同效应，加强线上技术竞争优势，推动产业变革。 ”

戴姆勒董事会主席兼梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈（Dr. Dieter Zetsche）表示：“对于全球220多万车主而言，smart品牌是引领都市出行的代表。在smart品牌多年成功经验的基础上，我们期待与在电动车细分市场上具有雄厚实力的吉利控股进行合作, 共同设计、研发下一代smart电动车型。新一代的产品将融合高品质的生产制造及广受认可的安全水准，将在中国市场及全球进行销售。未来，我们期待与所有的合作伙伴精诚合作，共同延续我们在中国及全球市场的成功。此外，梅赛德斯-奔驰未来将在现smart的汉巴赫工厂生产紧凑型电动汽车，进一步投资于升级设备并保持现有员工的就业。”

（本文图片来自微博）

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