360AI音箱发布 双唤醒词开启儿童模式

中关村在线消息：3月28日，在刚刚结束的“老周的IoT发布会”上，360发布了旗下首款由音响发烧友“老周”亲自调教的360AI音箱MAX M1，采用双唤醒词双应答设计，可实现无缝开启儿童模式。



智能音响不应该是一个智能喇叭

360称“智能音响不应该是一个智能喇叭”。这款360AI音箱MAX配置76mm双被动振膜扬声器，输出功率可达10W，配合专业优化的2000CC大尺寸音腔，使得中高频清晰亮丽，低频厚实有力，带来更加真实、饱满的声场表现力，且内置DSP音频处理器，支持全频带AGC（自动增益算法，实现大音量不破音，小音量不沉闷。



360AI音响内置儿童模式

软件层面，360接入腾讯音乐旗下酷狗音乐，QQ音乐，酷我音乐三大平台，千万音乐随心畅听。还特别配备了双重智能引擎，实现大人和儿童分别独立的一套系统，内置专属于儿童模式的纯净内容，智能屏蔽不适合儿童收听的音频内容，并且内置儿童专属语音，节奏更轻缓，语调更活泼，更加符合小朋友的沟通习惯。

（本文图片来自360官方）

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