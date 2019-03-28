中关村在线消息：3月28日消息，360董事长周鸿祎今日在自家的IoT战略发布会上，除了发布新产品和360未来战略外，还点评了罗永浩，直言“这是一个产品说话的时代”，暗指只会讲段子不能长久。











周鸿祎惋惜罗永浩：段子手阵亡对我打击很大

周鸿祎感慨道：“我最近在观察，几年前很多手机发布会都以讲段子著称，直到段子手阵亡，这件事对我打击很大。像我这样不会讲段子的人强行讲段子，是没有意义的，所以我们不讲段子，不讲战略，只讲产品，真正打动消费者的，还是产品”。



其实在2018年初，网上曾爆出360手机和锤子科技合并的消息，也有知情人士爆料两家确实有合作的意向但是由于没有谈拢就放弃了，因为锤子正处在出货量的上升期，但是品牌影响力一般后期需要大量的资金的输入，所以360就放弃了这一次合作&合并的机会。

到了2018年下半年开始，锤子科技的颓势开始愈发明显：

2018年12月，北京锤子数码科技有限公司（简称“锤子数码”）对法人、董事、经理、监事等事项进行变更。变更后，罗永浩不再担任该公司法定代表人，新的法定代表人为温洪喜。

2019年2月5日和2月28日，罗永浩先后退出了天津云上漫步科技合伙企业(有限合伙)、天津云上畅游科技合伙企业(有限合伙)股东行列。而上述公司则是聊天宝的主体公司。

3月8日，罗永浩将锤子科技生态链品牌——畅呼吸出售给了优点科技。

3月28日，企查查数据显示，锤子软件（北京）有限公司发生工商信息变更，法定代表人由罗永浩变为温洪喜，前锤子科技CTO钱晨、陌陌CEO唐岩等10位高管从主要人员中移除。

另外，罗永浩还退出了包括北京锤子数码科技有限公司、深圳锤子数码科技有限公司、成都野望数码科技有限公司、锤子科贸（上海）有限公司，这四家锤子系公司法人职务。

（文中图片来自梨视频截图）

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