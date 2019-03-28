联想控股发布2018年财报：营收3589.2亿

中关村在线消息：3月28日，联想控股股份有限公司于今日宣布其截至2018年12月31日止12个月之经审计全年业绩。2018年，全年公司收入为人民币3589.20亿元，同比增长13%；归属于本公司权益持有人净利润为人民币43.62亿元，同比下降14%，主要由于财务投资业务受资本市场影响，所投资产公允价值下降所致；每股基本盈利为人民币1.87元。



联想控股发布2018年财报

报告期内，战略投资整体收入录得人民币3583.01亿元，同比增长14%，归母净利润人民币52.23亿元，同比增长186%。

IT板块收入同比增长10%至人民币3307.80亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.85亿元。联想集团PC全球市场份额稳居世界第一，份额达到24.6%，第四季度移动业务自收购摩托罗拉以来首次录得税前盈利。

金融服务板块保持稳健增长，收入同比增长91%至人民币69.62亿元；归母净利润同比增长56%至人民币25.67亿元。报告期内，公司正式完成收购卢森堡国际银行89.936%股份，2018年7月至12月的6个月收入为人民币21.65亿元，净利润为人民币5.1亿元。正奇金融正式向香港联交所递交主板上市申请，期内收入同比增长55%至人民币18.31亿元。

创新消费与服务板块实现收入人民币12.88亿元，归母净利润扭亏为盈至人民币10.99亿元。德济医院实现收入同比增长24%至人民币2.73亿元。三育教育报告期内录得收入人民币4.97亿元，净利润人民币5100万元。

农业与食品板块收入同比增长161%至人民币129.4亿元，归母净利润人民币2.1亿元。先进制造与专业服务板块收入同比增长8%至人民币63.31亿元，归母净利润人民币2.62亿元。

先进制造与专业服务板块运营持续提升，联泓集团旗下业务运营效率和关键指针保持行业领先、产品结构持续优化，东航物流发力航空速运及高端物流解决方案并优化运营降低成本，均实现收入与净利润的增长。报告期内先进制造与专业服务板块收入增加8%至人民币63.31亿元，归属于本公司权益持有人净利润下降31%至人民币2.62亿元，主要由于2017年包含转让星恒电源股权产生的一次性收益。

联想控股总裁朱立南表示， 2018年，外部环境发生了深刻变化，联想控股在推进既定发展战略的同时，结合环境适时调整策略，确保了业务的稳健发展。

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